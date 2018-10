Film Biopik Band Koes Plus Cari Pemeran Utama

Jakarta: Rumah produksi Falcon Pictures mengumumkan segera membuat film biopik band legendaris Indonesia: Koes Plus. Sejauh ini, proses pembuatan baru saja merampungkan naskah.



Kursi sutradara diberikan kepada Rako Prijanto yang sebelumnya sukses membesut Teman Tapi Menikah. Untuk pemeran utama para personel Koes Plus belum ditentukan.

"Proses penulisan skrip sudah selesai dan kami saat ini sedang mencari pemain yang pas untuk memerankan tokoh personel Koes Plus," kata Produser Falcon Pictures, Frederica dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.Koes Plus merupakan band legendaris yang punya perjalanan panjang di dunia musik Indonesia. Karena itu, Frederica menganggap menjadi sebuah keharusan mengangkat kisah hidup band yang berdiri sejak 1960-an itu."Sebagai band legendaris nomor satu Indonesia di era tahun 1960 sampai 1980-an. Saya berharap film ini nantinya bisa membangkitkan kembali kenangan pada Koes Plus," katanya.Rako dan rumah produksi pun membuka diri terhadap masukan langsung dari masyarakat di media sosial terkait siapa aktor yang cocok memerankan Tonny Koeswoyo, Yok Koeswoyo, Yon Koeswoyo dan Murry. Mereka berharap film ini bisa sukses dan berjalan lancar.Personel Koes Plus yang saat ini masih tersisa ialah Yok Koeswoyo. Tonny Koeswoyo, Murry dan Yon Koeswoyo sudah terlebih dulu meninggal dunia.(ELG)