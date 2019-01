Bird Box jadi Film Besutan Netflix Paling Sukses

Hollywood: Film Bird Box, jadi film produksi Netflix paling sukses dalam pekan pertama perilisan. Dirilis pada 21 Desember 2018, film yang dibintangi oleh Sandra Bullock itu ditonton oleh 45 juta akun Netflix (angka tepatnya 45.037.125) dalam kurun tujuh hari perdana perilisan.



Angka itu melampaui capaian film besutan Netflix manapun yang pernah dirilis.

"Lepas penutup mataku, pagi ini menemukan 45.037.125 akun Netflix telah menonton Bird Box - capaian 7 hari pertama terbaik yang pernah ada untuk film Netflix!" Kicau akun Twitter Netflix.Netflix belakangan jadi salah satu penyedia layanan streaming yang cukup rajin merilis film-film asli garapan mereka. Beberapa judul yang juga sukses antara lain The Kissing Booth dan To All the Boys I've Loved Before.Bird Box merupakan film thriller besutan sutradara Susanne Bier. Sutradara perempuan pertama peraih Piala Oscar, Golden Globe dan Emmy Award.Film Bird Box menceritakan kisah perjalanan seorang ibu di tengah ancaman "kiamat" yang disebabkan makhluk aneh. Makhluk misterius itu menyebarkan wabah kematian, bersama dengan dua anak, sang ibu yang diperankan Sandra Bullock berusaha untuk tetap hidup.(ASA)