Syuting di Korea Selatan, Megan Fox Sulit Dikenali

Seoul: Aktris Megan Fox tampak berbeda dengan penampilan barunya saat syuting film Jangsa-ri 9.15 di Korea Selatan. Megan yang kerap menggunakan warna rambut cokelat gelap, tampil berbeda dengan rambut palsu berwarna blonde sebahu.



Pada foto kredit milik Yonhap, 14 Januari 2019, tampak aktris berusia 32 tahun itu mengenakan kemeja hijau, jacket bomber biru, jam tangan, serta handbag cokelat yang dikalungkan. Dia berperan sebagai Marguerite Higgins, wartawan koresponden New York Herald Tribune pada masa Perang Korea dan Perang Vietnam.

Pemilihan Megan Fox diyakini tim produksi sangat tepat untuk peran Marguerite."Fox sangat bergairah untuk perannya dan telah menghabiskan waktu untuk memelajari Marguerite Higgin, dan telah menyiapkan konsep visual," ungkap juru biacara Taewon Entertainment, dikutip dari Variety.Marguerite menulis kisahnya sebagai wartawan koresponden perang dalam buku berjudul War in Korea: The Report of a Woman Combat Correspondent. Buku ini diterbitkan pertama kali pada 1951. Berkat tulisannya, dia terpilih sebagai perempuan pertama yang mendapatan penghargaan Pulitzer Prize for Foreign Correspondence.Jangsa-ri menggambarkan operasi pendaratan Jangsa semasa Perang Korea pada 1950. Pendaratan itu merupakan bagian penting dari Pertempuran Incheon yang diperintahkan Jenderal Amerika Serikat, Douglas McArthur. Sebelumnya, pihak rumah produksi Taewon Entertainment merilis film perang Korea, Operation Chromite yang dibintangi Liam Neeson sebagai McArthur.Film Jangsa-ri turut menggandeng aktor Korea Kim Myung-min sebagai komandan petugas satuan gerilya dan Min-ho SHINee sebagai prajurit berpangkat rendah.Jangsa-ri memasuki tahap produksi sejak pertangahan Oktober tahun lalu. Film ini disutradarai Kwak Kyung-taek dan diproduksi Taewon Entertainment. Belum ada jadwal rilis resmi untuk film ini.(ASA)