Sinopsis Film yang Diangkat dari Novel Hanum Rais

Jakarta: Novel drama religi Faith and the City karya pasangan Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra diadaptasi ke film cerita oleh MD Pictures bersama sutradara Benni Setiawan. Film berjudul Hanum & Rangga ini mengisahkan seorang perempuan bersuami yang mengejar ambisi untuk menjadi jurnalis televisi di New York.



Kisahnya melanjutkan empat film sebelumnya yang juga diadaptasi dari dua novel Hanum, yaitu Cahaya di Langit Eropa dan Bulan Terbelah di Langit Amerika. Perempuan itu, yang juga diberi nama Hanum dan diperankan Acha Septriasa, bercita-cita memiliki program televisi yang membahas dunia Islam, Amerika, dan Islamophobia.

Impian menjadi kenyataan ketika produser Andy Cooper (Arifin Putra) dari Global New York TV (GNTV) menawarkan kesempatan untuk bekerja di sana, dimulai dari magang lebih dulu. Rangga (Rio Dewanto) suaminya akhirnya mengalah dan menemani Hanum bekerja magang. Padahal, dia harus kembali ke Wina untuk menuntaskan tugas belajar dan riset.Hanum kaget dan kecewa setelah bekerja di stasiun TV. Bagi Hanum, bosnya adalah produser yang hanya mementingkan rating acara, "membenci Islam", dan tidak punya empati. Sementara itu, relasi dengan Rangga semakin renggang karena kesibukan Hanum. Hanum semakin galau ketika dia ditawari kesempatan untuk menjadi produser tetap di GNTV.Produser Manoj Punjabi dari MD menyebut film Hanum & Rangga adalah salah satu film MD dengan ciri khas khusus, yaitu drama religi."Ini bukan pertama kali MD membuat film drama dan di sini, sudah membuktikan kalau drama selalu punya kelebihan, ciri khas khusus," ujar Manoj usai gala premier di XXI Plaza Indonesia Jakarta, Selasa, 6 November 2018.Penulis novel aslinya, Hanum, menyebut bahwa fokus cerita film ini adalah relasi kedua tokoh sebagai suami istri."Kami hanya menulis cerita buku dan sedikit memberi supervisi skenario. Kami sangat lega dan senang karena ini adlaah sebuah film tentang indahnya pacaran setelah menikah," kata Hanum dalam kesempatan yang sama.Rangga suaminya sepakat. Sajian utama film ini adlaah tantangan dalam mempertahankan hubungan."Bahwa namanya cinta itu lebih susah dipertahankan, bukan cuma dikejar saja," sambung Rangga.Film ini ditulis dan disutradarai oleh Benni Setiawan. Pemain pendukung lain yang terlibat adalah Titi Kamal, Alex Abbad, Timo Scheunemann, dan Alexandra Gottardo. Syuting berjalan selama empat pekan di sejumlah kota di AS dan Indonesia.Bagi Rio Dewanto, ini adalah film ketiga bersama sutradara Benni dan timnya."Sudah seperti keluarga. Seluruh pemain sangat kooperatif, tidak ada masalah sama sekali. Kami berharap film ini bisa memberikan inspirasi buat pasangan di Indonesia, buat semua orang yang menonton," ungkap Rio.Hanum & Rangga: Faith and the City akan dirilis di bioskop pada 8 November 2018.(ASA)