Syuting Film 22 Menit Gunakan Senjata Asli

Dalam novel Aruna & Lidahnya, Aruna pergi ke sedikitnya delapan kota Indonesia untuk menyelidiki wabah flu unggas dan sekaligu…

Novel Aruna & Lidahnya karya Laksmi Pamuntjak memuat beragam elemen cerita, mulai dari soal kuliner, pertemanan dan percintaan, is…

film dokumenter Senin, 16 Jul 2018 11:42 Senin, 16 Jul 2018 11:42

Diberi judul The First Five Years, film ini akan mengulas masa awal karier Bowie. Rencananya, film ini akan tayang tahun depan mel…