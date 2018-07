Film Milly & Mamet Parodikan Adegan Ikonik AADC 2 di Teaser Perdana

Jakarta: Sempalan dari Ada Apa Dengan Cinta 2, film Milly & Mamet merilis teaser perdana. Dalam cuplikan berdurasi kurang dari dua menit, Dennis Adhiswara dan Sissy Priscillia memparodikan satu adegan ikonik antara Cinta (Dian Sastrowardoyo) dan Rangga (Nicholas Saputra) saat di Yogyakarta.



Ide parodi ini datang dari Meira Anastasia yang ikut menulis naskah bersama sang suami, Ernest Prakasa. Dia menilai potongan adegan ketika Cinta menyebut Rangga 'jahat' dalam Ada Apa Dengan Cinta 2 terbilang ikonik dan banyak diparodikan orang di media sosial.

"Yang paling otentik dari AADC 2 yang tadi itu. Karena setelah AADC 2 banyak banget di YouTube yang bikin parodi. Aku pikir kenapa enggak itu saja?" kata Meira dalam jumpa media di kawasan Gondangdia, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.Di tengah cuplikan, muncul suami asli dari Sissy Priscillia, Rifat Sungkar."Ini perdebatan juga yang muncul siapa. Kami pikir bagaimana kalau suami benerannya saja. Ide dari aku tapi kita godok bareng. Aku buka naskah AADC 2, dialog mana yang masih masuk sama treatment tadi, sama Ernest dimasukin komedinya," kata Meira."Ada sedikit risiko untuk pakai Rifat karena mungkkn ada yang enggak tahu. Kalau ada yang tidak tahu kalau Rifat suami asli dari Sissy pasti biasa saja, tapi kalau yang tahu pas, wah lucu banget. We take the chance," ungkapnya."Seperti semacam after credit, menu utamanya satu menit pertama saat Sissy (Milly) kesal soal memotret makanan. Itu berkaitan erat dengan jalan cerita di film. Kenapa saya suka banget karena sesuai dengan tagline: 'Ini Bukan Cinta dan Rangga'," timpal Ernest.Keterlibatan Rifat sekaligus memuaskan Sissy. Sebab, tepat sehari setelah Sissy menjajal profesi Rifat sebagai pembalap, Rifat ikut merasakan bagaimana bekerja di depan kamera sebagai aktor."Sejak awal membuat teaser, Ernest dan Mira bilang (bisa) Rifat. Memang bisa? Di saat Meira tanya saya soal kesediaan Rifat menjadi cameo di teaser Milly & Mamet, persis setelah saya selesai balapan. Jadi, sekarang saatnya. Pas syuting, dia keringat dingin, deg-degan. Di sana saya merasa puas. Kalau saya mengerti pekerjaan kamu, dia jadi mengerti betapa susahnya akting di deoan kamera," ungkap Sissy.Film Milly & Mamet siap tayang Desember 2018.(ELG)