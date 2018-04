Tim Produksi Game of Thrones akan Meraih Penghargaan Khusus BAFTA

London: Organisasi nirlaba British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) akan memberikan penghargaan khusus bagi tim produksi Game of Thrones dalam seremoni tahunan di London pada akhir pekan ini, Minggu, 22 April 2018.



Game of Thrones juga menjadi nominasi untuk kategori desain kostum dan desain produksi.

Dilansir dari Deadline, Special Award ini diberikan karena Game of Thrones dinilai berhasil melakukan revolusi kinerja divisi keterampilan, seperti artistik dan penataan kamera. Serial produksi HBO ini juga telah mendukung kemajuan industri televisi di Inggris.Kendati HBO bermarkas di New York, kisah fantasi ini telah melakukan syuting di berbagai tempat di Irlandia Utara. Markas utama untuk produksi Eropa berada di Titanic Studios di Belfast sejak episode pilot atau contoh sebelum episode pertama resmi.Dua aktor yakni John Bradley (pemeran Samwell Tarly) dan Hannah Murray (pemeran Gilly) akan datang dan menjadi perwakilan penerima penghargaan spesial.Direktur panitia BAFTA Krishnendu Majumdar menyebut bahwa lewat penghargaan khusus ini, mereka hendak mengakui dan merayakan capaian ketrampilan dari seluruh tim produksi di belakang Game of Thrones."Keterampilan di balik drama paling populer saat ini begitu luar biasa, mulai lokasi syuting menakjubkan hingga kostum dan pernak-pernik set yang dirancang dengan rumit, dan juga tak lupa adalah tingkat detail dari tata rias hingga tim prostetik, dan lain-lain. Selamat bagi setiap orang yang terlibat," kata Krishnendu dalam pernyataan resmi, dikutip dari Deadline."Penghargaan ini membuat kami luar biasa senang, mewakili orang-orang yang seharusnya menerima itu, semua kepala dan kru departemen kami yang brilian, berbakat, dan bekerja keras. Banyak orang bekerja gila-gilaan untuk membuat film atau pertunjukan apapun. Mereka adalah kreator sama halnya seperti aktor, penulis, produser, dan sutradara, yang layak untuk diakui seperti ini," kata duo kreator serial Game of Thrones produser eksekutif DB Weiss dan David Benioff.Sejak musim pertama dirilis pada 2011, serial telah meraih 200-an penghargaan dari banyak ajang penghargaan. Total nominasi kategori yang dimasuki ada lebih dari 600.Game of Thrones diadaptasi dari novel seri A Song of Ice and Fire karya George RR Martin. Serial sudah berjalan selama tujuh musim dengan total 67 episode sejak 2011. Musim penutup akan dirilis pada 2019. Sementara itu, ada lima proyek film atau serial lain yang naskahnya sedang disiapkan.(DEV)