Menurut Jefri Nichol, Karakter "Bad Boy" dalam Film Membosankan

Jakarta: Aktor Jefri Nichol menilai karakter bad boy dalam kisah-kisah remaja di Indonesia kini terbilang membosankan. Pendapat ini bermula ketika dia mengeluarkan cuitan pada awal 2 Desember lalu.



"Makin ke sini karakter anak cowok SMA yang ditulis para penulis muda makin sama semua. Ayo dong semangat bikin cerita out of the box. Ide cerita yang fresh lebih segar dari pada es dawet di bulan puasa," tulis Nichol melalui akun @jefrinichol.

Cuitan itu ditulis merespons para penggemar yang mengirimkan cerita Wattpad yang memuat karakter bad boy."Kebanyakan sih tentang anak sekolah dan selama gue baca beberapa cerita dari mereka kayak ada kesamaan di mana peran utama cowoknya cool, bad boy, anak motor. Ini kok sama semua gitu, kenapa bisa sama semua? Gue bingung juga. Makanya gue bikin tweet gitu, maksudnya buat menyemangati mereka bikin karakter yang lebih fresh lagi biar enggak stuck di sana," ungkap aktor berusia 19 tahun itu ditemui Medcom.id di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu 2 Januari 2019.Kesamaan cerita ini menurutnya akan berdampak pada aktr selanjutnya. Sehingga penikmat film tampak bosan dengan cerita-cerita serupa yang melibatkan tokoh bad boy sebagai tokoh utama."Kalau Alhamdulillah cerita-cerita mereka dibikinin film yang cool boy dan bad boy segala macam, dampaknya ke aktor selanjutnya. Mereka bakal dapat peran yang sama kayak gue sebelumnya dan peran-peran bad boy gue pun udah dimainin juga sama Bang Dodot (Adipati Dolken), sama di atas gue lainnya," terangnya."Sekarang pun bahkan udah ada komentar-komentar seperti itu dan itu yang gue hindarin sebenarnya," lanjut Nichol.Dari cuitan itu, sutradara Timo Tjahjanto menanggapinya dengan thread berisi lima cerita khusus untuk Jefri Nichol. Mulai dari judul "Aku, Jefri Nichol!" hingga beberapa karakter seperti Jupri Si Anak Jalanan, gigolo muda hingga korban penculikan kaum borjouis.Aktor kelahiran 15 Januari 1999 itu berharap ke depan bisa mendapat porsi bermain dalam film action seperti saat terlibat dalam film Hit N Run. Dia pun mendambakan bermain dalam film action secara solo."Kalau Hit N Run kan ramai-ramai kayak The Night Comes for Us, Bang Jo (Joe Taslim) benar-benar killing it di sana, keren. Semoga bisa ada film gitu buar gue," paparnya.Pengalamannya bermain bersama aktor laga Joe Taslim membuat Jefri Nichol berambisi menjadi penerus aktor yang sempat terlibat dalam judul-judul film Hollywood tersebut."Semoga peran-peran yang mirip Bang Jo (Joe Taslim) di The Night Comes for Us. Enggak mirip, sih. Seperti itulah (action)," tukasnya.(ASA)