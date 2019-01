Film Netflix Bird Box Ditonton 45 Juta Akun dalam Sepekan

Jakarta: Film Bird Box laris manis dalam sepekan. Tayang dalam media streaming nonton berbayar Netflix, film yang dibintangi Sandra Bullock ini disaksikan lebih dari 45 juta akun Netflix. Angka ini dilaporkan Netflix melalui akun Twitter, Sabtu, 29 Desember 2018.



Dalam laporan, Netflix menuliskan ada 45.037.125 pengguna akun Netflix menyaksikan Bird Box sejak dirilis 21 Desember di Amerika Serikat.

Took off my blindfold this morning to discover that 45,037,125 Netflix accounts have already watched Bird Box — best first 7 days ever for a Netflix film! pic.twitter.com/uorU3cSzHR — Netflix Film (@NetflixFilm) December 28, 2018

Bird Box bercerita tentang sosok ibu pemberani yang melindungi kedua anaknya dalam situasi lingkungan misterius. Kekuatan misterius menggerus populasi dunia dan menyisakan Malorie (Sandra Bullock) beserta kedua anaknya. Film ini pun dirilis bertepatan sehari sebelum perayaan tahunan Hari Ibu di Indonesia pada 22 Desember.Film Bird Box diadaptasi dari novel berjudul sama karangan Josh Malerman yang dirilis pada 2014. Film ini diarahkan sutradara perempuan ternama Susanne Bier yang ikut memimpin proyek film Brothers, After the Wedding, dan In a Better World yang meraih piala Academy Award.Konten Netflix belakangan mencuri perhatian penikmat film. Sebut saja pada serial 13 Reasons Why, The Kissing Booth, dan To All the Boys I've Loved Before. Judul-judul film ini lantas mengangkat nama-nama bintang baru seperti Dylan Minnette, Katherine Langford, Noah Centineo, dan Lana Condor.(ELG)