Gal Gadot Menyanyi untuk Soundtrack Ralph Breaks the Internet

California: Selain menjadi pengisi suara, aktris Gal Gadot juga menjadi vokalis untuk salah satu soundtrack film animasi Wreck-It Ralph 2 atau Ralph Breaks the Internet dari Walt Disney. Ini akan menjadi proyek debut Gadot sebagai penyanyi soundtrack.



Menurut kabar dari Disney, seperti dilaporkan Broadway World, album soundtrack film ini akan dirilis pada Jumat, 16 November 2018. Gadot membawakan satu lagu berjudul A Place Called Slaughter Race bersama Sarah Silverman, aktris pengisi suara tokoh utama Vanellope von Schweetz.

Cuplikan A Place Called Slaughter Race belum dirilis, tetapi lagu itu diciptakan oleh Alan Menken, komposer yang sebelumnya mengerjakan lagu-lagu film A Little Mermaid, Beauty and the Beast, serta Aladdin.Selain A Place Called Slaughter Race, album soundtrack ini juga memuat lagu Zero dari Imagine Dragons dan In This Place dari Julia Michae. Lagu dan video musik Zero sudah dirilis dan bisa disimak di sejumlah platform streaming.Ralph Breaks the Internet adalah sekuel untuk film animasi Wreck-It Ralph (2012), yang kisahnya terjadi dalam dunia fantasi gim video era "arcade" seperti Sugar Rush, Fix-It Felix Jr., Hero's Duty, dan Sonic the Hedgehog. Dua tokoh utama film adalah Vanellope dari Sugar Rush dan Ralph dari Fix-It Felix Jr.Dalam film kedua, Vanellope dan Ralph bertualang ke dunia internet untuk mencari setir mobil balap Vanellope yang rusak. Di sana, mereka bertemu dengan berbagai karakter dari dunia internet yang lebih luas. Salah satunya adalah Shank, pembalap liar dari gim balap mobil Slaughter Race. Gadot menjadi pengisi suara Shank.Gadot adalah aktris Israel kelahiran 1985. Setelah muncul di beberapa film Fast & Furious, Gadot semakin populer setelah berperan sebagai Wonder Woman dalam film-film superhero komik DC. Film terbarunya yang lain adalah Wonder Woman 1984 yang akan dirilis pada Mei 2020.Ralph Breaks the Internet dijadwalkan rilis di bioskop pada November 2018.(ELG)