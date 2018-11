Perusahaan Tiongkok Jamin Karya Stan Lee Tetap Lestari di Asia

Los Angeles: Camsing International, perusahaan asal Tiongkok telah mengakuisisi Purveyors of Wonder (POW!) Entertainment, perusahaan produksi besutan Stan Lee, sejak tahun lalu. POW! Entertainment didirikan Stan Lee bersama Gill Champion dan Arthur Lieberman pada 2001.



Camsing menunjuk legenda komik Marvel itu sebagai Chief Creative Officer atau pejabat kreatif utama POW! Entertainment. Sejak saat itu, merek dan konten produksi Stan Lee meningkat di Tiongkok.

Camsing, dalam pernyataan tertulis turut berbelasungkawa atas kepergian Stan Lee. Mereka berkomitmen untuk tetap memproduksi dan mengekspansi karya Stan Lee ke wilayah Asia."Kami bersama POW! Entertainment milik Stan Lee turut berdukacita atas kehilangan salah seorang kerabat dan mentor kami Stan Lee, sosok bapak dari budaya pop. Kepergiannya hari ini menandai momen kepedihan, tetapi warisan dari Stan Lee termasuk Spider-Man, Iron Man, The Hulk, X-Men, The Avengers dan ribuan karakter lain baik untuk Marvel dan perusahaannya POW! Entertainment, akan terus menghibur dunia dan True Believers di generasi yang akan datang," bunyi pernyataan pihak Camsing, dikutip dari Variety.Dalam pernyataannya, Camsing dengan tegas akan mengembangkan karya Stan Lee termasuk memproduksi karya sesuai dengan tradisi oriental. "(Camsing) akan dengan tegas mendorong pengembangan Intellectual Property (IP) atau kekayaan intelektual Stan Lee dan berusaha untuk mengintegrasikan elemen-elemen Stan Lee dengan tradisi oriental untuk mewujudkan visi besar Mr. Stan Lee."Pada awal Oktober lalu, mereka menggelar pertemuan Stan Lee (Shanghai) Comic Universe pertama di Shanghai World Expo Exhibition Center.Belum lama ini Camsing merilis novel serial versi daring bertajuk Stan Lee's Work Force dan Between the Lines. Novel urban fantasi itu dibuat berdasarkan ide kreatif Stan Lee yang diadaptasi dari kondisi warga Tiongkok.Camsing juga bekerja sama dengan KBS Hallyu Investment Partners untuk memproduksi drama Korea yang diadaptasi dari ide kreatif Stan Lee. Karya ini mengembangkan sosok pahlawan oriental dalam film bekerja sama dengan Linking Star Pictures.Camsing International adalah perusahaan lisensi, hiburan, pemasaran, dan promosi merek terkemuka di Tiongkok. Mereka resmi membeli POW! Entertainment dari Stan Lee pada Oktober 2017 dengan menunjuk pencipta karakter Marvel itu sebagai Chief Creative Officer atau pejabat kreatif utama POW! Entertainment. Melalui Camsing, karya POW! Entertainment dipasarkan ke seluruh dunia.Camsing juga bekerja sama dengan Disney, Hasbro, Blizzard, Warner Brothers, National Basket Association. Ia juga bekerja untuk beberapa karya seperti Transformers, Star Wars, World of Craft dan Justice League.(ELG)