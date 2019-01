Nicholas Hoult Adu Peran dengan Lily Collins di Film Biopik Kreator The Lord of the Rings

London: Nicholas Hoult akan beradu peran dengan Lily Collins dalam film biopik J.R.R. Tolkien, penulis novel The Hobbits dan The Lord of the Rings. Sebelumnya, Nicholas Hoult lebih dulu diumumkan sebagai pemeran J.R.R. Tolkiens sejak Juli 2017.



Selain sebagai penulis novel populer yang kini difilmkan, J.R.R. Tolkien adalah pengajar bahasa Inggris di Universitas Leeds dan profesor bahasa Anglo-Saxon di Universitas Oxford.

Aktris cantik Lily Collins memegang peran Edith Bratt, istri Tolkien. Edith menginspirasi Tolkien dalam menciptakan karakter putri peri dalam Lord of the Rings.Naskah film Tolkiens digarap David Gleeson dan Stephen Beresford. Film ini diarahkan sutradara asal Finlandia, Dome Karukoski.Konten cerita banyak menggali seputar kehidupan pribadi novelis, saat Tolkiens menemukan arti cinta, persahabatan dan inspirasi seni di tengah para orang terlantar.Film biopik J.R.R. Tolkiens diproduksi Fox Searchlight dan Chernin Entertainment. Kabarnya, Fox Searchight akan menjadi bagian dari Disney setelah merger Disney-21st Century Fox ditutup dalam beberapa pekan mendatang.Film drama biopik J.R.R. Tolkiens rencananya dirilis di bioskop 10 Mei 2019.(ELG)