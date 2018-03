Joko Anwar Kembali Garap Film Drama Horor untuk HBO

Jakarta: Joko Anwar mengerjakan film cerita panjang terbaru untuk HBO bersama produser Tia Hasibuan dan aktor utama Marissa Anita. Film ini sedang memasuki tahap produksi dan akan dirilis akhir 2018.



Film berjudul A Mother's Love. Kisahnya mengikuti perempuan yang menemukan banyak anak korban penculikan, tetapi tak tahu siapa penculiknya. Drama ini akan punya sentuhan horor.

"Film drama tapi memang ada sentuhan horor, tapi kebanyakan porsi drama. Sedang syuting hari ini sampai bulan Maret dan akan tayang di HBO akhir tahun," ujar Joko saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta, Senin malam, 19 Februari 2018.Marissa dipilih lewat proses audisi. Selain tokoh utama perempuan, tokoh utama lain adalah seorang anak yang diperankan aktor baru bernama Muzaki.Proyek ini menjadi film panjang kelima Marissa sebagai aktor. Terakhir Marissa muncul sebagai pemeran pendukung di Galih dan Ratna (2017) garapan Lucky Kuswandi. Tiga film sebelumnya adalah 3 Nafas Likas (2014), Selamat Pagi, Malam (2014), dan Istirahatlah Kata-kata (2016).Produksi dilakukan di bawah naungan Lo-Fi Flicks, rumah produksi Joko dan Tia serta Uwie Balfas sejak 2011. Debut film panjang mereka adalah A Copy of My Mind (2015). Selain itu mereka juga membuat sejumlah film pendek bersama klien perusahaan, seperti Durable Love (2012) dan The New Found (2013).A Mother's Love menjadi film panjang ketujuh Joko sebagai sutradara.