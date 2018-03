CherryPicks, Situs Alternatif Rotten Tomatoes dari Kritikus Film Perempuan

California: Produser-aktor AS Miranda Bailey serta penulis Rebecca Odes mendirikan situs agregator ulasan dan skor film khusus bagi kritikus perempuan. Situs ini dinamai CherryPicks.



Dilansir dari Indiewire, CherryPicks telah diperkenalkan sejak awal Maret 2018. Layanan mereka akan diluncurkan secara resmi pada tahun ini. Situsnya telah dapat diakses tetapi baru menawarkan surat elektronik berlangganan tentang ulasan dan kabar terbaru.

"Ketika bicara seni, biasanya jawabannya adalah lelaki. Kebanyakan kritik yang terbit dan dikumpulkan oleh media besar adalah dari lelaki," tulis pernyataan resmi di cherrypicksreviews.com."Artinya, skor yang kalian lihat di situs seperti Rotten Tomatoes datang kebanyakan dari perspektif laki-laki. Cherrypicks adalah suara baru dalam obrolan tentang kritik. Kami akan memberi kalian ulasan film, tv, musik, dan lainnya dari kritikus perempuan secara eksklusif. Ini adalah tempat di mana kalian apa yang disukai perempuan dan apa yang tidak."CherryPicks mengklaim mereka punya sistem yang lebih akurat dalam mewakili berbagai opini para kritikus dan penonton. Lalu juga ada konten berkualitas tinggi dari suara kritikus perempuan, baik yang baru maupun senior. Mereka mengaku punya pendekatan baru yang melibatkan perempuan sebagai pusat.Jika Rotten Tomatoes menawarkan nilai "fresh" atau "rotten" sebagai salah satu konsensus skor utama, CherryPicks akan memberikan konsensus skor dalam empat level. Ada "bowl of cherries" yang berarti film sangat bagus dan harus ditonton, "pair of cherries" yang berarti bagus dan dianjurkan, "single cherry" yang berarti skor campuran bisa suka atau tak suka, serta terakhir "the pits".Situs ini juga akan memberikan skor mereka sendiri yang dinamai Cherry Check TM. Skor ini berfokus ke perspektif perempuan terhadap film mengacu pada masalah kesetaraan gender."Tujuan besar kami dengan CherryPicks adalah menjadi merek terkemuka bagi perspektif perempuan di media. Waktunya tepat. Budaya dominan lelaki di Hollywood telah mencapai titik puncak. Waktunya membangun Hollywood masa depan yang memahami masalah kompleks bias gender dan mengoreksi setiap langkahnya," kata Rebecca dalam pernyataan resmi, dikutip dari Indiewire.CherryPicks juga diperkenalkan dalam ajang SXSW 2018 di Texas. Miranda bersama sejumlah kritikus dan aktor perempuan menjadi pembicara dalam sesi diskusi pada Selasa, 13 Maret.Jika berjalan, CherryPicks akan bergabung bersama sejumlah situs pengumpul ulasan dan skor film barat yang telah lebih dulu mapan, seperti Rotten Tomatoes, Metacritic, Letterboxd, dan IMDB.(ELG)