Black Panther Dominasi Box Office Akhir Pekan Amerika

Los Angeles: Film superhero Marvel Black Panther mendominasi capaian komersial bioskop domestik AS dan Kanada pada akhir pekan kedua pemutaran. Selama Jumat hingga Minggu, 25 Februari 2018, film ini meraup pemasukan USD108 juta atau Rp1,47 triliun dari 4.000-an layar pemutaran.



Jumlahnya jauh melampaui sejumlah film lain yang dirilis secara luas. Game Night (Warner Bros) melewati akhir pekan pertama dan mendapat pemasukan USD16 juta. Annihilation (Paramount) juga melewati akhir pekan pertama dan mendapat USD11 juta.

Peter Rabbit (Sony Pictures), Fifty Shades Freed (Universal), dan The 15:17 to Paris (Warner Bros) melewati akhir pekan ketiga dan berturut-turut mendapat pemasukan USD12,5 juta, USD6,9 juta, dan USD3,6 juta.Dengan demikian, Black Panther telah meraup pemasukan domestik kotor USD400 juta atau sekitar Rp5 triliun. Capaian domestik ini langsung melampaui capaian domestik Welcome to the Jungle (Sony) yang diputar sejak 20 Desember 2017, yaitu USD387,2 juta.Untuk lingkup internasional, Black Panther juga mampu menyusul capaian komersial Jumanji. Jumanji meraup pemasukan non domestik USD532,7 juta sehingga total pemasukan menjadi USD919,9 juta atau Rp12,55 triliun. Indonesia menyumbang sedikitnya Rp177,45 miliar.Sementara, pemasukan non domestik Black Panther telah mencapai USD304 juta pada akhir pekan lalu. Total pemasukan menjadi USD704 juta atau Rp9,6 triliun. Ini belum termasuk tambahan dari sepekan terakhir. Hingga akhir pekan lalu, pemasukan dari Indonesia sebesar Rp92,6 miliar.Jika dibandingkan dengan 17 film Marvel Cinematic Universe lain, Black Panther berada di urutan keenam terlaris untuk lingkup domestik, dan urutan ke-10 untuk lingkup global.(DEV)