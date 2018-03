Frozen Merilis Lagu Terbaru untuk Edisi Musikal

Jakarta: Edisi musikal film Frozen dari Disney baru saja tiba di Broadway, dan merilis lagu orisinal pertamanya, Monster, dalam rangka merayakan edisi spesial tersebut.



Lagu bernuansa ballad itu dibawakan pemeran Elsa (Caissie Levy) pada adegan dirinya merasa takut dengan kekuatan es yang berasal dari tangannya.

Untuk video tersebut, Levy dan rekan-rekannya melakukan syuting di New York City's Gotham Hall. Monster secara khusus ditulis untuk Frozen: The Broadway Musical oleh kolaborasi Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez, yang juga menulis Let It Go, lagu yang berhasil memenangkan penghargaan Academy Award.Frozen: The Broadway Musical sudah memulai pra-pertunjukan sejak Kamis, 22 Februari 2018 di St. James Theatre, dan akan dibuka secara resmi pada 22 Maret 2018.Panggung musikal ini adalah usaha terbaru untuk memperluas bisnis franchise Frozen, setelah menjadi film animasi terlaris yang pernah ada pada 2014.Disney baru-baru ini merilis video pendek yang berjudul Olaf's Frozen Adventure, namun mendapatkan review yang kurang baik sejauh ini.Sementara, sekuel yang lebih baik sedang dipersiapkan. Kristen Bell, Idina Menzel dan Josh Gad masih akan mengisi suara pada film Frozen 2 yang akan tayang di Inggris pada pada hari Jumat, 29 November 2019 dan bioskop-bioskop di Amerika Serikat dua hari sebelumnya.(DEV)