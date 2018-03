Get Out Menang Kategori Naskah Asli Terbaik Oscar 2018

Los Angeles: Film horor thriller Get Out garapan penulis-sutradara Jordan Peele meraih kemenangan di Piala Oscar untuk kategori naskah asli terbaik. Dalam pidato kemenangan, Jordan menyebut bahwa pengerjaan naskah film ini sempat berhenti hingga 20 kali.



"Penghargaan ini sangat berarti buatku. Aku berhenti menulis film ini sekitar 20 kali karena aku pikir ini mustahil, aku pikir film ini tidak bisa dibuat, aku pikir tak ada yang mau membuat film ini, tapi aku tetap kembali mengerjakan karena aku tahu jika aku diperbolehkan membuat film ini, orang-orang akan mendengar dan melihatnya," kata Jordan di podium Oscar.

"Jadi aku dedikasikan ini bagi semua orang yang mendorong dan memberi kesempatan untuk membuat film ini," lanjut Jordan yang lantas menyebut sejumlah pihak yang terlibat proyek, keluarganya, serta seluruh penonton.Get Out bercerita tentang Chris (Daniel Kaluuya) dan kekasihnya yang bernama Rose (Allison Williams). Hubungan mereka telah memasuki tahap "bertemu calon mertua." Pada akhir pekan, Rose mengajak Chris untuk menghabiskan waktu bersama sepupu dan keluarga.Awalnya, Chris menangkap keanehan keluarga Rose sebagai wujud sikap gamang karena perbedaan rasial. Namun rangkaian kejadian aneh semakin mengganggu dan Chris menemukan kenyataan yang tak terbayangkan.Dalam Oscars, Get Out menyisihkan empat nomine lain yaitu The Big Sick, Lady Bird, The Shape of Water, dan Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Total Get Out diunggulkan di empat kategori tetapi tersisih dalam dua kategori lain. Film ini bersaing dengan sembilan film lain sebagai film terbaik.Malam anugerah Oscars ke-90 digelar di Hollywood, California pada Minggu, 4 Maret 2018 pukul 5 sore waktu setempat atau pukul 8 WIB. Acara disiarkan secara langsung di kanal ABC dengan pembawa acara Jimmy Kimmel.(ASA)