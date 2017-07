Film Bumblebee Mulai Proses Syuting

Metrotvnews.com, Jakarta: Bumblebee, film sempalan waralaba Transformers, telah memulai tahap pengambilan gambar sejak Senin 31 Juli 2017 waktu setempat di California. Penyutradaraan ditangani oleh Travis Knight (Kubo and the Two Strings) di bawah naungan Paramount Pictures dan Hasbro.



Menurut keterangan pers dari pihak Paramount, keseluruhan proses syuting dilakukan di California. Film ini dijadwalkan untuk rilis pada 21 Desember 2018.

Hailee Steinfeld (The Edge of Seventeen, Pitch Perfect 2-3) menjadi bintang utama pemeran sahabat Bumblebee. Sejumlah aktor lain yang terlibat adalah Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr, Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, dan Grace Dzienny.Michael Bay bergabung bersama Lorenzo di Bonaventura di kursi produser. Steven Spielberg, direktur Hasbro Brian Goldner, Mark Vahradian, serta Chris Brigham duduk di jajaran produser eksekutif. Cerita disusun oleh trio Matt Holloway, Art Marcum, dan Ken Nolan, beserta penulis naskah Christina Hodson (Unforgettable, Shut In).Kisahnya mengambil latar California tahun 1987. Bumblebee bersembunyi di sebuah tempat pengepulan sampah dalam bentuk mobil Volkswagen Beetle berwarna kuning. Charlie (Hailee), remaja yang beranjak 18 tahun dan sedang mencari jalan hidup, menemukan Bumblebee dalam kondisi rusak dan takut menghadapi pertempuran. Begitu Charlie menghidupkan Bumblebee, dia mengetahui bahwa Bumblebee bukanlah mobil VW biasa.Sebelumnya, Bumblebee telah tampil sebagai salah satu robot utama anggota Autobot di lima seri film Transformers (2007-2017) garapan Michael Bay. Berbeda dengan versi komik, wujud Bumblebee adalah mobil Chevrolet Camaro berwarna kuning dalam beragam model.Dalam film kelima, The Last Knight, petunjuk soal masa lalu Bumblebee telah diungkap lewat cerita salah satu tokoh pendukung. Robot galaksi ini ternyata sudah ada di Bumi sejak perang dunia kedua versi Transformers. Bentuknya bukan Camaro, tetapi model Volkswagen yang digunakan oleh militer.(ELG)