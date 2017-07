Film James Bond Mendatang Akan Syuting di Kroasia

Metrotvnews.com, Los Angeles: James Bond akan melakukan perjalanan ke Kroasia pada film mendatang. Film yang akan memasuki episode ke-25 ini memiliki plot yang memperlihatkan Bond bertarung dengan seorang penjahat buta.



Kisah ini diadaptasi dari buku thriller Never Dream of Dying (1999) yang ditulis Raymond Benson, penulis AS yang juga menulis Bond Tomorrow Never Dies, Die Another Day, dan The World is not Enough.

Novel tersebut mengisahkan seorang aktris dengan masa lalu kelam membawa Bond pada musuh terakhirnya.Seorang sumber, dikutip dari Mirror mengatakan, "Penulis skenario Bond yakin itu akan menjadi kelanjutan sempurna untuk Spectre. Mereka berharap bisa syuting di Kroasia tahun depan."Film ini tampaknya akan ditunggu para pengemar, terutama karena Daniel Craig akhirnya berubah pikiran dan kembali memerankan James Bond. Christoph Waltz dan Dave Bautista juga dipastikan kembali memerankan penjahat.James Bond 25 dijadwalkan tayang di bioskop pada 8 November 2019.(DEV)