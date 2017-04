Blonde Ambition, Film Biopik Tentang Madonna Segera Diproduksi

Metrotvnews.com, Jakarta: Universal akan mengembangkan biopik Madonna, berjudul Blonde Ambition, mengangkat skenario yang ditulis Elyse Hollander.



Naskah tersebut pernah berada di puncak The Black List 2016 Hollywood Screenplays, sebuah peringkat tahunan untuk kategori skenario terbaik yang tidak diproduksi menjadi film.



Melansir dari Hollywood Reporter, produser Fifty Shades of Grey Michael De Luca turut terlibat dalam proyek tersebut, juga Brett Ratner (RatPac Entertainment) dan John Zaozirny (Bellevue Productions).



Belum ada sutradara yang bergabung dalam proyek ini.



Cerita mengambil latar waktu pada awal tahun 1980-an di New York, ketika Madonna Louise Ciccone sedang menggarap album perdananya. Film juga akan menyorot kehidupan cintanya, dan bagaimana Madonna bisa menjadi terkenal.



Madonna pindah dari Michigan ke New York pada 1978 untuk menjadi dancer. Tetapi nasib membawanya menjadi penyanyi dan penulis lagu. Dia pernah gagal dengan band band rock, kemudian beralih ke dance dan pop. Singelnya yang bernuansa dance berhasil meraih sukses, mendorong dia untuk membuat album debut berjudul Madonna (1983). Pada 1984, ia merilis Like a Virgin dan menjadi hits.



Blonde Ambition merupakan naskah pertama Hollander. Sebelumnya, Hollander bekerja sebagai asisten Alejandro G. Inarritu dalam pembuatan Birdman.

(DEV)