Begini Konsep Visual Bayi Groot Guardians of the Galaxy Vol. 2

Metrotvnews.com, Jakarta: Bayi Groot memang punya panggung tersendiri dalam Guardians of the Galaxy Vol 2. Selain aksinya, mata besar berkilau dan struktur wajah sederhana sukses menjadikannya tokoh paling polos, lucu, dan 'menjual' di antara Guardians lain.



Josh Herman, concept artist dan digital sculptor kedua seri GOTG, belakangan membagikan gambar konsep bayi Groot buatannya lewat halaman artis 'droidforsale' di situs artstation.com. Baginya, membuat konsep karakter Groot bayi adalah pekerjaan paling menyenangkan.

"Ketika kami diberitahu bahwa dia akan jadi seorang bayi, aku mencoba beberapa konsep dengan atribut yang membuatnya lebih tampak seperti anak kecil. Proyek ini sangat menggembirakan dan aku sangat senang menunjukkan ini pada kalian," kata Josh dalam keterangan gambar.Groot (Foto: via artstation.com)Dalam tiga gambar di bawah, penggemar dapat melihat Groot bayi dengan ekspresi dan benda bawaan yang berbeda. Ada Groot ceria yang membawa boneka rakun. Ada Groot yang menangis sambil membawa botol susu. Lalu ada Groot yang bingung terjerat pita kaset audio.Groot (Foto: via artstation.com)Guardians of the Galaxy Vol 2 telah tayang di bioskop sejak 26 April 2017. Film seri kedua ini masih melibatkan Chris Prat, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, serta Bradley Cooper dan Vin Diesel sebagai pemeran atau pengisi suara. Ada lima potong adegan ekstra di akhir film.(ELG)