Alicia Vikander Menantang Maut dalam Trailer Terbaru Tomb Raider

California: Warner Bros. telah merilis trailer kedua untuk film Tomb Raider terbaru yang dibintangi Alicia Vikander. Tayangan 2,5 menit ini menampilkan sejumlah aksi sang protagonis Lara Croft yang berulang kali menantang maut.



Pada bagian awal tampak rangkuman Lara (diperankan Alicia) yang mengenang sang ayah (Dominic West), yang dikabarkan hilang di suatu pulau. Mengikuti petunjuk yang ditinggalkan ayahnya, Lara pergi ke pulau tersebut dan menghadapi berbagai resiko maut.

Ancaman pertama adalah kapalnya yang tersapu badai, yang membuat dia terdampar di sebuah pulau. Lalu ada insiden saat dia bergelantungan di dalam bangkai pesawat yang hampir jatuh, kabur dari kelompok pasukan tertentu, dan menyelamatkan diri dari arus sungai yang membawa dia ke air terjun.Tomb Raider adalah proyek film reboot produksi Warner Bros, MGM, dan GK Films. Sebelumnya sudah ada dua seri film Tomb Raider berjudul Lara Croft: Tomb Raider (2001) dan The Cradle of Life (2003) yang dibintangi oleh Angelina Jolie.Kisah tentang Lara Croft berpusat pada petualangan dia sebagai arkeolog asal Inggris yang bertualang ke berbagai tempat. Adaptasi kisahnya telah meliputi beragam media seperti film, serial televisi, komik, serta novel. Kisah asli berasal dari gim video buatan studio Core Design dan Eidos Interactive yang dirilis tahun 1996.Untuk film Tomb Raider terbaru, naskahnya diadaptasi oleh Geneva Robertson-Dworet berdasar gim berjudul sama versi 2013 buatan Crystal Dynamics dan Square Enix.Alicia merupakan aktris kelahiran 1988 yang telah bermain di sejumlah film, seperti Ex Machina (2014) dan The Man from U.N.C.L.E. (2015). Akting Alicia di The Danish Girl (2016) telah mengantarkan dia meraih Piala Oscar sebagai aktris pendukung terbaik.Tomb Raider dijadwalkan rilis pada Maret 2018.(DEV)