Usai Wiro Sableng, Yayan Ruhian Garap Film Laga Komedi

Jakarta: Yayan Ruhian telah selesai mengerjakan produksi film Wiro Sableng sebagai aktor sekaligus pengarah koreografi laga. Usai proyek ini, dia kembali terlibat sebagai koreografer dalam proyek serupa beraliran laga komedi.



"Wiro sableng selesai, kebetulan nyambung (bekerja) dengan salah satu proyek film, masih Indonesia juga. Action komedi," ujar Yayan saat ditemui usai acara premier film di Kelapa Gading, Selasa 12 Desember 2017.

"Kita lihat nanti," tukas Yayan singkat saat ditanya lebih lanjut.Nama Yayan sebagai aktor beladiri melambung bersama Iko Uwais setelah bermain di film Merantau garapan Gareth Evans. Peran ikoniknya, Mad Dog, didapat lewat The Raid, film keduanya dengan Iko dan Gareth.Setelah itu dia terlibat di sejumlah film laga, seperti Gangster, Beyond Skyline (AS), Apocalypse: the Great War of the Underworld (Jepang), serta dua bagian Comic 8: Casino Kings.Yayan juga muncul sebagai cameo di Star Wars: The Force Awakens. Dia berperan sebagai Tasu Leech, salah satu anggota Kanjiklub Gang. Dua anggota lain diperankan oleh Iko Uwais dan Cecep Arif Rahman.Terakhir, Yayan terlibat di Wiro Sableng: Pendekar Kapak Naga Geni 212. Dia memerankan Mahesa Birawa, tokoh antagonis musuh bebuyutan Wiro, yang diperankan Vino Bastian.Wiro Sableng kini masuk tahap pasca-produksi. Film produksi Lifelike dan Fox ini dijadwalkan rilis pada akhir 2018.(DEV)