Alasan Zac Efron Mau Bintangi Film Musikal Lagi di The Greatest Showman

Jakarta: Setelah hampir satu dekade menghilang dari film musikal, Zac Efron melakukannya kembali dalam film dengan genre tersebut di film The Greatest Showman. Zac mengungkapkan alasannya mau membintangi The Greatest Showman bersama dengan Hugh Jackman disebabkan karena dua faktor yaitu sutradaranya: Michael Gracey dan karena pesan yang ada di balik filmnya.



Efron memerankan Philip Carlyle, seorang pemain sirkus dan mitra bisnis P.T. Barnum, yang nantinya akan meluncurkan Ringling Bros. & Bailey Circus. Karakter Efron jatuh cinta pada Anne Wheeler, seorang wanita campuran yang juga seorang seniman trapeze yang dimainkan oleh Zendaya. Kontroversi hubungan antar ras antara Philip dan Anne pada film tersebut ingin digunakan Efron untuk memberikan pesan kepada masyarakat.

"Itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk disimak dalam peran ini dan salah satu hal terpenting yang Zendaya dan aku ingin sampaikan bahwa keduanya bisa menghadapi dan mampu melakukannya di bagian ini," kata Efron kepada CNN."Apalagi yang bisa Anda lakukan melalui musik selain menyebarkan cinta dan menyampaikan pesan yang benar-benar Anda perhatikan?" lanjutnya.Meskipun sudah banyak kemajuan sejak tahun 1800-an, ketegangan rasial masih ada sampai sekarang dan Efron berharap The Greatest Showman dapat membawa efek perubahan.Bagi Efron yang menjadi terkenal karena peran utamanya dalam waralaba High School Musical, kembalinya ke film musikal yang membesarkan namanya tidaklah mudah.Namun, keputusan Efron untuk kembali ke genre musikal sepertinya akan terbayar. The Greatest Showman mendapatkan nominasi untuk tiga kategori Golden Globe Awards, termasuk kategori best movie musical or comedy.(ELG)