Penampilan Perdana Newt Scamander Muda di Fantastic Beasts 2

Jakarta: Sebuah kejutan kecil diungkap dari sekuel Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald. Penampakan ini ditampilkan Entertainment Weekly melalui akun Instagram.



Dalam penampakan perdana sekuel Fantastic Beasts, Newt Scamander muda diperankan aktor Joshua Shea ditemani Albus Dumbledore muda yang diperankan Jude Law. Potret ini sekaligus menjadi gambar perdana Newt dengan latar tempat Hogwarts.

Pada film perdana Fantastic Beasts, Newt diusir dari Hogwarts karena dianggap membahayakan nyawa manusia. Selama di Hogwarts, Newt memiliki hubungan yang dekat dengan Leta Lestrange.Aktor Eddie Redmayne, pemeran Newt mengungkapkan kisah hubungan Newt dan Leta akan diungkap. "Leta, satu di antara banyak hubungan yang dimiliki Newt, hubungan dengan rasa cinta yang besar. Namun, apakah hubungan mereka benar-benar menggelora? Aku tidak tahu," ungkap Eddie kepada Entertainment Weekly."Namun, tentunya Leta adalah sosok yang sangat berarti bagi Newt. Sejak pertama film ini dirilis, Anda menyadari Leta menjalin hubungan dengan saudara Newt. Hubungan itu akan menjadi sangat kompleks," lanjutnya.Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald akan kembali mempertemukan Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol serta Dan Fogler yang sempat bermain di film perdana Fantastic Beasts.Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald dijadwalkan tayang di bioskop Amerika dan Inggris 16 November 2018.(ELG)