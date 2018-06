Main Film Kedua, Aurora Ribero Perankan Remaja Kasmaran

Jakarta: Setelah menjadi "anak" Adinia Wirasti di film Susah Sinyal, aktris muda Aurora Ribero bermain di film keduanya berjudul R - Raja, Ratu & Rahasia garapan sutradara Findo Purwono HW. Aurora memerankan Ratu, remaja SMA yatim piatu yang jatuh cinta dengan teman sekolahnya.



R - Raja, Ratu & Rahasia diadaptasi dari novel remaja terbitan Wattpad berjudul sama karya Wulanfadi, yang juga menulis A: Aku, Benci & Cinta. Jika adaptasi novel A diproduksi MD Pictures, adaptasi novel B diproduksi Starvision Plus.

Kisahnya berkutat pada Ratu (Aurora), Reon (Dimas Beck), Raja (Brandon Salim), serta grup remaja metropolitan bernama Komplotan Rahasia. Ratu berduka karena kedua orangtua meninggal dalam kecelakaan pesawat. Merasa kesepian karena Reon kakaknya sibuk bekerja, Ratu menemukan kegembiraan melalui Komplotan Rahasia.Sementara itu, Ratu juga dekat dengan Raja, teman SMA yang dimintai tolong Reon untuk menjaga Ratu. Namun Raja marah begitu mengetahui Ratu bergabung dengan komplotan eksklusif di sekolahnya. Raja memintanya keluar, tetapi Ratu enggan melepaskan sumber kegembiraannya.Film ini disutradarai Findo Purwono HW, yang sebelumnya juga menggarap tiga film rilis tahun ini yaitu Ghost, EL, serta Assalamualaikum Calon Imam. Naskah adaptasi ditulis Haqi Achmad, yang sebelumnya telah menulis belasan film drama percintaan. Jaz menyumbang lagu Teman Bahagia sebagai soundtrack.R - Raja, Ratu & Rahasia akan dirilis di bioskop pada 12 Juli 2018.

(ASA)