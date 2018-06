Riwayat Band The Ramones Diangkat ke Film

Jakarta: Sutradara Nick Cassavetes akan mengerjakan proyek film tentang riwayat grup musik punk-rock asal Amerika, The Ramones. Film ini dibuat berdasarkan memoar yang ditulis Mickey Leigh, saudara kandung pentolan The Ramones, Joey Ramone, berjudul I Slept With Joey Ramone (2009).



Menurut laporan The Hollywood Reporter, tim produksi film bukan orang-orang asing yang mengerjakan proyek bertema musik. Seperti Gene Kirkwood yang sempat terlibat proyek The Defiant Ones untuk HBO, yang mengisahkan hubungan Jimmy Lovine dan Dr. Dre.

Kirkwood terlibat sebagai produser sekaligus menangani urusan finansial."Nick menggali cerita lebih dalam bersama Mickey Leigh. Rencananya Nick dan Mickey akan mencari aktor dan menggunakan band yang sesungguhnya," kata Kirkwood.Alur cerita I Slept With Joey Ramone memuat sejarah perkembangan musik punk bersama dengan debut album Ramones pada 1976. Tidak hanya musik, poster mereka begitu berpengaruh pada era 70an hingga 80an.Ketenaran The Ramones pada eranya membuntuti kesuksesan The Beatles. Band asal Amerika ini bahkan sempat masuk dalam daftar 100 Greatest Artists of All Time versi Majalah Rolling Stone.Awal mula The Ramones dibentuk dalam formasi kuartet yakni Joey Ramone (vokalis), Dee Dee Ramone (gitar bass), Johnny Ramones (gitaris) dan Tommy Ramone (drummer). Tidak ada personel awal yang masih tersisa hingga saat ini.(ASA)