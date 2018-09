James Gunn Dipecat, Dave Bautista Kehilangan Minat untuk Guardians of the Galaxy 3

California: Dalam capaian fantastis Marvel Cinematic Universe sebagai waralaba film barat terbesar dekade ini, setidaknya ada satu kumpulan masalah pelik bagi Walt Disney dan Marvel Studios. Setelah pemecatan penulis-sutradara James Gunn, yang mana punya pengaruh besar lewat dua film Guardians of the Galaxy, salah satu aktor ensambel Dave Bautista menyatakan sudah kehilangan minat untuk proyek film ketiga.



Dave adalah pemeran tokoh Drax, salah satu anggota Guardians bertubuh besar yang mudah tertawa atas banyak hal. Dalam dua film Guardians, serta Avengers: Infinity War, kehadiran Drax menguatkan aspek komedi yang dirancang James Gunn sebagai penulis dan sutradara. Komedi ini dibangun lewat interaksi akting Dave bersama Chris Pratt, Bradley Cooper, Pom Klementieff, serta Zoe Saldana.

Dalam wawancara dengan The Jonathan Ross Show pada awal September 2018, seperti dilaporkan Slash Film, Dave mengungkap posisinya saat ini terkait proyek film ketiga. Pendapatnya masih sama dan tidak berubah sejak sebulan terakhir."Ada sedikit isu. Ini adalah obrolan agak pahit. Bukan, ini adalah obrolan yang sangat pahit karena aku benar-benar tak suka dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap James Gunn. Mereka menunda film ini. Film ini ditunda tanpa batas waktu yang jelas," kata Dave.Dave sadar komentar vokalnya terkait kasus James Gunn bisa berujung masalah dengan Walt Disney. Kerja sama Dave dan Disney bisa saja terputus. Lagipula, dia juga mengakui telah kehilangan minat untuk proyek film ketiga ini."Sejujurnya, aku tak tahu apakah aku ingin bekerja untuk Disney. Aku telah sangat vokal tentang apa yang kurasakan. Aku tidak takut mengakui itu," imbuhnya.Pada awal Agustus lalu, Dave menyatakan dukungan supaya James bisa kembali ke Marvel Studios."Aku akan melakukan apa yang menjadi kewajiban secara hukum, tetapi saya bergabung bukan untuk Guardians tanpa James Gunn. GOTG tanpa James Gunn bukanlah GOTG. Sangat memuakkan bekerja untuk seseorang yang mendukung kampanye kotor oleh para #cybernazi fasis. Itu yang aku rasakan," kicau Dave @DaveBautista di Twitter.James dipecat dari proyek Guardians of The Galaxy Vol. 3 karena sejumlah kicauan lama, yang merujuk ke "humor" tentang pedofilia dan penganiayaan. Disney menilai pernyataan James tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Kicauan ini terkubur dalam linimasa akun Twitter James, tetapi diangkat kembali oleh situs web Dailiy Caller dan mendapat sorotan luas.Guardians of the Galaxy adalah dua dari 20 film Marvel Cinematic Universe rilisan 2008-2018. Kedua film ini masuk 10 besar film terlaris dalam waralaba dengan total pemasukan kotor USD1,63 miliar atau lebih dari Rp24 triliun. Naskah film ketiga telah ditulis oleh James dan akan tetap dipakai oleh Marvel Studios. Rumor beredarbahwa Taika Waititi, sutradara Thor: Ragnarok, akan menggantikan James.(ELG)