Nirina Zubir Takjub Lihat Aktingnya di Film Liam dan Laila

Jakarta: Nirina Zubir merasa takjub setelah melihat aktingnya sendiri di film Liam dan Laila. Pasalnya, di film ini Nirina dituntut mampu berlogat Minang.



Meski memiliki darah Minang, Nirina mengaku sempat kesulitan menggunakan bahasa kampung halamannya itu. Aktris 38 tahun ini kemudian giat berlatih agar dialek Minang-nya semakin fasih.

"Kali ini sangat senang karena aku lebih banyak lihat diri sendiri kayak lupa it actually me. Karena ya itulah jadi Laila banget yang kalem, berbahasa Minangnya fasih banget. Tidak pernah menyangka Na bisa se-Padang itu," kata Nirina Zubir dalam keterangan tertulisnya.Film Liam dan Laila bercerita tentang pria asal Prancis yang jatuh cinta pada gadis Minang. Liam kemudian mendalami Islam dan ingin meminang Laila. Liam diperankan oleh Jonatan Cerrada yang sebelumnya lebih dikenal sebagai penyanyi."Memerankan Laila itu tantangan banget buat Nirina. Paling tantangannya lagi berbahasa Minangnya. Aku bisa kuasai beberapa bahasa asing tapi never ever bisa bahasa Minang. Kali ini dikasih kesempatan. Ternyata ini jauh lebih susah, istilahnya dikasih bahasa Prancis, aku oke hafalin bahasa Prancis untuk adegan film, i dont mind at all. Tapi giliran Minang tuh ya Tuhan, gini ya ternyata," lanjutnya.Selain Nirina dan Jonatan, film yang disutradarai Arief Malinmudo juga dibintangi David Chalik, Pras Teguh, Upiak Isil, dan Gilang Dirga. Film Liam dan Laila akan tayang pada 4 Oktober 2018."Mudah mudahan cukup mewakili wanita Minang dengan logatnya, cara berpakaiannya, tutur katanya dan cara menghadapi masalah kalau seperti apa penyelesaiannya," tutupnya.(ELG)