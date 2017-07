Lima Hari Tayang, The Doll 2 Raih 428 Ribu Penonton

Metrotvnews.com, Jakarta: Animo positif penonton terhadap film horor Indonesia tahun ini sepertinya masih berlanjut. Contoh terbaru bisa dilihat dari film The Doll 2.



Dari unggahan Hitmaker Studios selaku rumah produksi, film horor yang tayang sejak 20 Juli 2017 ini mendapat 428.213 dalam waktu lima hari. Angka ini terbilang cukup baik karena mampu menembus ratusan ribu penonton dalam waktu kurang dari seminggu.

Seperti dilansir dari filmindonesia.or.id, film lokal yang waktu tayangnya hampir bersamaan dengan The Doll 2 seperti Filosofi Kopi 2 sudah ditonton 284.852 orang. Diikuti oleh film Mars Met Venus yang meraup 69.486 penonton dan film Bukan Cinta Malaikat dengan 7.505 penonton.Melihat capaiannya saat ini, The Doll 2 bisa saja melewati film pertamanya yang meraih 550.252 penonton. The Doll yang tayang tahun lalu dibintangi Shandy Aulia dan Denny Sumargo, sedangkan The Doll 2 dibintangi Luna Maya dan Herjunot Ali.Tahun ini, film horor memang mendominasi dari jumlah penonton. Film Danur: I Can See Ghosts berada di tempat pertama dengan 2.736.157 penonton. Angka ini membuat Danur menjadi film horor Indonesia paling laris.Di tempat kedua, film Jailangkung bertengger dengan 2.549.480 penonton. Meninggalkan jauh film yang ada di bawahnya seperti Surga Yang Tak Dirindukan 2 (1.637.472 penonton) dan Sweet 20 (1.043.694).(ELG)