Studi: Skor Ulasan Film Remake dan Reboot Lebih Jelek Ketimbang Film Asli

California: Situs web agregator ulasan Rotten Tomatoes membuat sebuah studi perbandingan berdasarkan data skor ulasan film Amerika yang telah mereka kumpulkan selama ini. Menurut studi tersebut, skor rata-rata untuk film remake dan reboot lebih buruk dibandingkan film aslinya.



Laporan analisis ini dirilis Rotten Tomatoes pada 24 Januari 2019. Mereka mengumpulkan data film remake dan reboot lebih dari 400 judul yang dirilis 41 tahun terakhir antara 1978 hingga 2018.

Ternyata, film-film remake punya skor rata-rata 47% saja, sedangkan film aslinya mencapai skor 81%. Film reboot punya skor rata-rata 53% dan film aslinya mencapai skor 69%.Beberapa film remake/reboot "gagal" yang jarak skornya lebih dari 50% antara lain A Nightmare on Elm Street, The Bachelor, Original Sin, dan The Stepfather.Di balik angka rata-rata ini, tetap ada film-film remake/reboot yang punya skor lebih baik dibandingkan film aslinya. Namun jumlahnya hanya 40 judul atau kurang dari 10%.Film-film remake/reboot yang lebih "berhasil" daripada aslinya antara lain True Grit, The Departed, The Jungle Book, Ocean’s Eleven, dan Mad Max: Fury Road.Sepanjang 40 tahun itu, tahun dengan jumlah film remake/reboot paling banyak yang dirilis di bioskop adalah tahun 2005. Total ada 18 judul film remake/reboot seperti Batman Begins, War of the Worlds, dan King Kong.Rotten Tomatoes adalah situs web agregator skor ulasan film yang fokus ke film-film rilisan Amerika. Untuk membuat skor akumulasi, yang mereka sebut Tomatometer atau "kadar kesegaran" film, mereka mengumpulkan ulasan dari puluhan kritikus terpercaya untuk dikonversikan ke angka.(ELG)