California: Bohemian Rhapsody, proyek film biopik tentang vokalis Queen Freddy Mercury, telah merilis album soundtrack yang akan digunakan dalam film. Album ini memuat 21 lagu Queen sepanjang karier, termasuk lima lagu dari panggung Live Aid yang sebelumnya belum pernah dirilis.



Album soundtrack ini dirilis secara digital di sejumlah platform streaming dan unduhan. Sebenarnya ada 22 nomor lagu di dalamnya, tetapi lagu pertama adalah musik fanfare pembuka 20th Century Fox yang dibuat ulang dengan gaya "Queen".

Lagu Queen paling legendaris, yang juga berjudul Bohemian Rhapsody, punya dua versi dalam album ini yaitu versi studio dan versi penampilan langsung di panggung Live Aid. Penampilan Queen di konser amal Live Aid kerap disebut-sebut sebagai salah satu penampilan terbaik dalam sejarah musik rock.Selain Bohemian Rhapsody, empat lagu lain yang direkam ketika bermain di Live Aid adalah Radio Ga Ga, Ay-Oh, Hammer to Fall, dan We Are the Champions.Film Bohemian Rhapsody berkisah mengenai 15 tahun perjalanan grup Queen dan Freddy Mercury sejak grup terbentuk hingga penampilan mereka di Live Aid 1985.Biopik ini berkisah mengenai 15 tahun perjalanan Queen dan Freddie Mercury, sejak grup ini terbentuk hingga penampilan mereka di Live Aid 1985. Kisah ini mencakup perjalanan lagu-lagu ikonik, suara revolusioner yang mereka usung, perpecahan internal karena gaya hidup Freddie, serta reuni pada malam konser Live Aid.Rami Malek berperan sebagai Freddie. Tiga personel Queen lain diperankan Gwilym Lee, Ben Hardy, dan Joseph Mazzello. Dexter Fletcher menjadi sutradara dengan naskah tulisan Justin Haythe. Dua personel Queen yang masih tersisa, Brian May dan Roger Taylor, bertindak sebagai konsultan dan produser musik.Berikut 22 nomor lagu dalam album soundtrack tersebut. Filmnya akan dirilis di bioskop pada November 2018.1. 20th Century Fox Fanfare2. Somebody To Love3. Doing All Right (...Revisited, bersama Smile)4. Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow)5. Killer Queen6. Fat Bottomed Girls (Live In Paris)7. Bohemian Rhapsody8. Now I’m Here (Live At Hammersmith Odeon)9. Crazy Little Thing Called Love10. Love Of My Life (Rock In Rio)11. We Will Rock You (Movie Mix)12. Another One Bites The Dust13. I Want To Break Free14. Under Pressure (Remastered, bersama David Bowie)15. Who Wants To Live Foreve16. Bohemian Rhapsody (Live Aid)17. Radio Ga Ga (Live Aid)18. Ay-Oh (Live Aid)19. Hammer To Fall (Live Aid)20. We Are The Champions (Live Aid)21. Don’t Stop Me Now (...Revisited)22. The Show Must Go On(DEV)