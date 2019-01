Sutradara Hollywood Penny Marshall Meninggal Dunia

Los Angeles: Aktris sekaligus sutradara Penny Marshall meninggal dunia pada 17 Desember waktu setempat di kediamannya, Hollywood Hills.



Menurut laporan resmi The Los Angeles County Coroner's Office, Penny Marshall meninggal akibat gagal jantung dan komplikasi diabetes yang disebabkan penyakit kardiovaskular aterosklerotik.

Marshall dikabarkan telah dikremasi pada 26 Desember. Besoknya, abu Penny Marshall diberikan kepada saudarinya, Ronny Marshall.Mengutip laporan People, Penny Marshall sempat didiagnosa menderita kanker otak dan paru-paru pada 2009 sebelum akhirnya mengalami remisi pada 2012.Panny Marshall memulai debut penyutradaraan pada 1988. Sebelumnya dia adalah aktris. Dalam catatan sejarah Hollywood, Penny Marshall mampu meraup pendapatan kotor USD100 juta melalui film Big yang dibintangi Tom Hanks. Film ini sukses menjado box office.Dua tahun setelahnya, Penny Marshall memproduksi drama Awakenings hingga masuk nominasi Best Picture dalam ajang Piala Oscar. Pada 1992, dia kembali meraup keuntungan USD100 juta melalui A League of Their Own.Pada masa transisi dari aktris menjadi sutradara, Penny Marshall mengungkapkan bagaimana dia memaknai kariernya di panggung hiburan."Bagi saya itu (menyutradarai) adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Jika saya gagal, saya memiliki alasan: saya adalah aktris, bukan sutradara," ungkap Marshall pada 1996, dikutip dari People.Penny Marshall meninggal dunia dalam usia 75 tahun.(ASA)