Film Sekuel IT Temukan Dua Pemain Baru

California: Proyek film horor It: Chapter Two telah punya dua pemain baru untuk memerankan sahabat anggota Losers' Club versi dewasa. Andy Bean, aktor di film sci-fi Allegiant, akan memerankan Stanley, tokoh pemuka agama yang diperankan Wyatt Oleff di film pertama.



Seperti dilansir dari Variety, Andy tak sendiri. James Ransone (serial The Wire) juga baru bergabung untuk peran Eddie versi dewasa. Eddie adalah anak dengan kondisi hypochondria yang diperankan oleh Jack Dylan Grazer di film pertama.

Kedua aktor ini bergabung dengan tiga yang lebih dulu masuk, yaitu James McAvoy, Jessica Chastain, dan Bill Hader. James memerankan Bill, kakak yang kehilangan adiknya di film pertama. Jessica memerankan Beverly, satu-satunya perempuan anggota grup. Lalu Bill Hader memerankan Richie, sahabat Bill yang banyak omong.Sementara itu, badut Pennywise tetap diperankan oleh Bill Skarsgard.Film sekuel ini kembali diarahkan oleh Andy Muschietti. Gary Dauberman, yang telah menulis dua film Annabelle, juga kembali dipercaya menulis naskahnya. Produksi dilakukan untuk Warner Bros Pictures.Rencananya, syuting berlangsung pertengahan 2018. Film dijadwalkan rilis pada awal September 2018.It diadaptasi dari novel berjudul sama karya Stephen King. Setengah bagian dari novel telah dikisahkan di film pertama yang dirilis tahun lalu dan menembus rekor box office. Kisah besarnya mengikuti sekelompok anak di kota kecil yang diteror badut Pennywise dan harus berhadapan dengan ketakutan masing-masing.(ELG)