Pemeran Veronika Tan di Film A Man Called Ahok Masih Dirahasiakan

Jakarta: Film biografi A Man Called Ahok mengangkat kisah hidup Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masa remaja hingga berkeluarga dan menjadi Bupati Belitung Timur. Namun hingga seluruh nama pemain dan kru diumumkan hari ini, nama aktris pemeran Veronika Tan, mantan istri Ahok, masih dirahasiakan.



Jill Gladys, yang sebelumnya diduga sebagai pemeran Vero, meluruskan rumor tersebut.



"Peran saya adalah the princess of the family (keluarga Kim Nam, ayah Ahok). Karena film ini tentang parenting, jadi saya berperan sebagai Fifi (Lety), bukan Vero," kata Jill dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis, 6 September 2018.



Ahok adalah anak sulung keluarga Kim Nam. Dia punya empat adik, termasuk Fifi Lety yang adalah pengacara hukum.



"Fifi satu-satunya perempuan dari lima bersaudara, yang satu sudah almarhum, jadi Fifi dikelilingi laki-laki, bodyguard banyak, paling disayang, terutama oleh papanya," imbuh Jill.



Putrama Tuta, sutradara dan penulis naskah film ini, juga masih menutup informasi mengenai siapa pemeran Vero. Namun dia memastikan bahwa tokoh Vero muncul dalam film.



"Ini film kan tentang keluarga. Tentu bagian dari keluarga tidak mungkin tidak ada, tetapi fokus cerita saya adalah ayah dan anak. Mau tiba-tiba Pak Basuri (adik Ahok) enggak ada di cerita, ya enggak apa apa, mau Bu Fifi enggak ada di cerita, ya enggak berpengaruh ke filmnya karena ini cerita tentang Kim Nam dan Ahok. Tokoh utama Kim Nam dan Ahok," ujar Putrama setelah ditanya lebih lanjut.



"Kalau ini (pemeran Vero), nanti nonton filmnya saja," imbuhnya.



A Man Called Ahok dikembangkan berdasarkan buku berjudul sama tulisan Rudi Valinka. Naskah digarap Putrama bersama Ilya Sigma. Produksi dilakukan dalam bendera The United Team of Art dengan produser Ilya, Emir Hakim, dan Reza Hidayat.



Film berkisah tentang sosok dan kehidupan Ahok pada 1976 hingga 2005. Dalam kurun waktu ini, Ahok tumbuh sebagai putra sulung seorang pengusaha tambang di Belitung Timur, sempat membuka bisnis serupa, hingga terpilih sebagai Bupati pada 2005. Secuil kisah Ahok di Jakarta juga akan ditampilkan.



Ahok diperankan oleh Daniel Mananta dan versi remajanya oleh Eric Febrian. Kim Nam diperankan Chew Kin Wah. Sejumlah pemain lain di antaranya Sita Nursanti, Donny Damara, Denny Sumargo, Eriska Rein, dan Ferry Salim.



A Man Called Ahok direncanakan rilis di bioskop akhir tahun ini.









(ELG)