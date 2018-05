Avengers Infinity War Raup Rp16 Triliun dalam 11 Hari

California: Film superhero komik Avengers: Infinity War menembus rekor baru setelah akhir pekan kedua tayang. Pemasukan kotor untuk film produksi Disney-Marvel Studios ini telah mencapai USD1,16 miliar atau sekitar Rp16,24 triliun dari perilisan di 55 teritori, termasuk lingkup domestik AS dan Kanada.



Atas capaian komersial ini, menurut data Box Office Mojo, Infinity War menjadi film tercepat yang meraih USD1 miliar dalam 11 hari tayang untuk lingkup global. Untuk lingkup domestik dari negara asalnya, film ini berada di posisi kedua yang paling cepat mencapai USD450 juta dalam waktu sembilan hari. Pemegang rekor nomor satu masih Star Wars: The Force Awakens yang juga berasal dari Walt Disney.

Infinity War di sejumlah negara memang dirilis dua hari lebih cepat dibanding waktu rilis di AS-Kanada.Pada akhir pekan kedua kemarin, Infinity War masih menjadi film barat paling laris di setiap teritori yang memutarkan filmnya. Film ini meraup USD630 juta dari 55 teritori pada akhir pekan lalu. Selama sepekan ini termasuk akhir pekan, penambahannya sekitar USD530 juta. Pemasukan terbesar datang dari Korea Selatan (USD69,1 juta), diikuti Meksiko, Brazil, dan India.Jika dibandingkan film-film barat lain dan tidak menghitung inflasi, Infinity War menduduki peringkat 15 film terlaris di dunia sepanjang masa. Rekor nomor satu adalah Avatar dengan bruto USD2,78 miliar.Dibandingkan dengan film-film Marvel Cinematic Universe lain, Infinity War menduduki peringkat empat untuk capaian komersial domestik. Posisi pertama masih diduduki Black Panther (USD693 juta), diikuti Marvel's The Avengers dan Avengers: Age of Ultron.Dibandingkan film-film dalam genre superhero dari barat, Infinity War menduduki tempat kelimat. Posisi pertama tetap milik Black Panther, diikuti dua film tersebut di atas serta The Dark Knight dari Warner Bros.Infinity War adalah film ke-19 Marvel Cinematic Universe. Setelah ini, Disney lewat BuenaVista akan merilis Ant-Man and the Wasp pada Juli 2018 dan Captain Marvel pada Maret 2019. Bagian kedua Infinity War, yaitu Avengers 4 yang belum berjudul, akan dirilis pada Mei 2019.(ASA)