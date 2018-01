Akhir Pekan Kelima Pemutaran, Film Jumanji Masih Berjaya di Bioskop

Los Angeles: Film Jumanji: Welcome to the Jungle masih memimpin perolehan box office domestik Amerika dan Kanada pada akhir pekan terakhir, kendati telah masuk akhir pekan kelima pemutaran. Selama tiga hari hingga Minggu, film produksi Sony Pictures ini meraup pendapatan kotor sekitar USD20 juta atau Rp267 milyar.



Menurut data Box Office Mojo, capaian komersial tersebut menempati posisi pertama dibanding film-film lain yang punya layar terbanyak, seperti 12 Strong dan Paddington 2. Film 12 Strong baru dirilis akhir pekan lalu dan mendapat pemasukan USD16,5 juta.

Den of Thieves, yang juga baru saja melewati akhir pekan pertama tayang, meraup pemasukan USD15,3 juta. The Post dan The Greatest Showman, yang sama-sama telah melewati akhir pekan kelima, meraup USD12,1 juta dan USD11 juta.Lalu ada empat film Insidious: The Last Key, Star Wars: The Last Jedi, The Commuter, serta Paddington 2 yang berada di angka pendapatan USD5,9 juta - USD8,2 juta.Untuk pasar bioskop Indonesia, Jumanji juga unggul dibandingkan dua film lain yang punya gaung besar, yaitu The Greatest Showman dan The Last Jedi. Hingga Minggu, 14 Januari 2018, Jumanji telah meraup USD12,6 juta atau Rp168,8 miliar.Sementara, The Greatest Showman meraup USD2,1 juta atau Rp29,2 miliar dan The Last Jedi USD5,2 juta atau Rp69,7 miliar hingga 14 Januari.(DEV)