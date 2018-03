Aurelie Moeremans Perankan Dua Karakter dalam Film Adaptasi EL

Jakarta: MVP Pictures telah merilis trailer untuk film adaptasi EL garapan sutradara Findo Purwono. Tayangan semenit ini mengenalkan tokoh utama dengan kepribadian ganda yang diperankan oleh Aurelie Moeremans.



Menurut sinopsis resmi, EL berkisah tentang Dafychi Guanni, remaja SMA yang memiliki sifat dingin, pemberontak, dan punya penyakit kepribadian ganda. Lama tak muncul, karakter bernama Dafyna, hadir kembali dalam diri Dafychi.

Namun hidup Dafychi berubah ketika bertemu dengan pengusaha pria muda bernama Mario Adipati (Achmad Megantara), yang punya sifat otoriter, kejam, dan berhati dingin. Berkat kemunculan Dafyna yang tiba-tiba, mereka dipertemukan dalam kisah cinta.Dalam trailer yang baru saja dirilis, tampak bahwa Dafyna merupakan kepribadian lain Dafychi dengan pembawaan lebih tenang dan hangat. Dafychi tampaknya mengalami tekanan berat dalam menghadapi konflik dua kepribadian ini.EL diadaptasi dari novel berjudul sama karya Luluk HF. Pada awalnya novel ini populer sebagai cerita bersambung di platform online Wattpad. Setelah menjaring jutaan pembaca, cerita diterbitkan sebagai novel oleh penerbit Gramedia.El menjadi film panjang ke-16 Aurelie sejak 2010. Terakhir dia muncul di Mau Jadi Apa? garapan Soleh Solihun. Film berikutnya yang juga akan dirilis adalah Partikelir garapan Pandji Pragiwaksono.Film EL diproduksi di bawah naungan MVP Pictures. Selain Aurelie dan Achmad, sejumlah pemain yang terlibat antara lain Meriam Belina, Dimaz Andrea, Dara Warganegara, Brigitta Cynthia, Manohara Odelia, dan Mudy Taylor. Lagu debut Ify Alyssa bersama Gerald Situmorang, Gitar, menjadi salah satu soundtrack utama.EL dijadwalkan rilis di bioskop pada 9 Mei 2018.(ELG)