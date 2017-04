Bukan Brad Pitt atau Michael Shannon, Ini Pemeran Cable di Deadpool 2

Sabtu, 28 May 2016 15:44

Vin Diesel tak bisa menahan air mata ketika menjalani syuting film Furious 8 atau Fate of the Furious. Vin tak sendiri. Tangisanny…

Senin, 10 Apr 2017 13:18 teater Senin, 10 Apr 2017 13:18

Pertunjukkan teater yang diadaptasi dari novel JK Rowling, Harry Potter and The Cursed Child (HPCC) meraih sembilan piala di ajang…