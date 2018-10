Rupert Grint Sempat Ingin Keluar dari Serial Harry Potter

Jakarta: Aktor Rupert Grint menyatakan sempat ingin keluar dari perannya sebagai Ron Weasley, salah satu sahabat Harry Potter. Keinginan itu ingin dilakukan setelah bermain dalam Harry Potter & The Goblet of Fire (2005).



"Aku baru saja menyelesaikanku studiku di GCSEs (General Certificate of Secondary Education). Aku pikir, haruskah aku tetap melakukan ini (bermain film)? Ini sedikit bergeser," ungkap aktor berusia 30 tahun itu, dilansir dari NME.

Pemikiran itu sempat dipertimbangkan olehnya. Sebab, jika dia memilih berhenti maka itu adalah sebuah pengorbanan besar.Meski pada akhirnya Rupert Grint bermain hingga serial Harry Potter tamat, dia masih bimbang apakah ingin serius di dunia akting. "Kami memiliki hubungan yang intens dan intim selama beberapa tahun di lingkaran ini," katanya.Dia mengaku, akting bukan bagian dari mimpinya."Aku melakukan akting dalam drama dan hal terkait itu. Namun, itu bukan sesuatu yang benar-benar saya impikan. Aku jatuh cinta dengan akting saat melakukannya," ungkap aktor yang juga membintangi video musik singel Lego House milik Ed Sheeran tersebut.(ELG)