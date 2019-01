Gerard Way Bicara tentang Lanjutan Komik The Umbrella Academy

New Jersey: Gerard Way membocorkan lanjutan komik serial The Umbrella Academy. Mantan vokalis My Chemical Romance pada mulanya menulis konten The Umbrella Academy melalui novel grafik setahun setelah merilis seminal The Black Parade.



The Umbrella Academy bercerita tentang dongeng sekelompok anak-anak yakni, Spaceboy, the Kraken, the Rumor, the Seance, Number Five, the Horror dan the White Violin. Mereka lahir dari tubuh perempuan dalam waktu 24 jam yang sebelumnya tak dinyatakan hamil.

Para kaum muda berbakat itu kemudian diadposi miliarder Reginald Hargreeves sebagai anak-anak. Sang miliarder mengadopsi mereka untuk mengasah kekuatan tersebut sampai mereka cukup kuat untuk menyelamatkan dunia. Tak lama, Hargreeves tiba-tiba dinyatakan meninggal dunia. Anak-anak berbakat itu pun bertekad untuk mneyelidiki kematiannya.Dalam menulis komik ini, Gerard Way mempersiapkan 18 halaman untuk Steve Blackman (showrunner) dan penulis. Konten ini dibuat bahkan dari novel grafik yang belum dirilis."Jadi saya memberi mereka gambaran untuk apa yang akan terjadi," kata Gerard dilansir dari NME.The Umbrella Academy juga akan disadur untuk cerita Netflix berjudul sama. Serial ini dibintangi Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castaneda, Aidan Gallagher, Cameron Britton, dan Mary J. Blinge. The Umbrella Academy tayang di Netflix 15 Februari 2019.Awal bulan ini, Gerard Way membocorkan rencananya dalam waktu dekat akan merilis singel terbaru I Am The Hag. Kabar ini diumumkan melalui situs resmi www.gerardway.com.(ELG)