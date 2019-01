Film Keluarga Cemara Borong 6 Piala Maya 2019

Jakarta: Film Keluarga Cemara membawa pulang setidaknya enam piala pada malam penganugerahan Piala Maya 2019. Keenam piala itu diperoleh dari 10 kategori dan 11 nomine untuk keluarga Cemara.



Keenam piala itu di antaranya pada kategori Film Cerita Panjang/Film Bioskop Terpilih untuk Visinema Pictures, Penyutradaraan Berbakat Film Panjang Karya Perdana Terpilih (Piala Iqbal Rais) untuk Yandy Laurens, Skenario Adaptasi Terpilih untuk Gina S. Noer dan Yandy Laurens, Tata Musik Terpilih untuk Ifa Fachir, Lagu Tema Terpilih untuk Harta Berharga yang dinyanyikan Bunga Citra Lestari, serta kategori Aktor/Aktris Cilik/Remaja untuk Adhisty Zara (Zara JKT48).

Wiro Sableng yang masuk dalam 14 nomine berhasil membawa pulang lima piala pada kategori Tata Kamera Terpilih (Ipung Rachmat), Tata Artistik Terpilih (Adrianto Sinaga), Tata Suara Terpilih (Aria Prayogi, M. Ichsan Rachmaditta), Efek Khusus Terpilih (Keliek Wicaksono), serta Tata Kostum Terpilih (Adrianto Sinaga, Nadia Adharina).Piala Maya adalah penghargaan tahunan yang digagas para penikmat film lintas profesi bekerja sama dengan pengelola akun Twitter@FILM_Indonesia. Penghargaan ini telah digelar sejak 2012 dan diberikan khusus bagi film panjang yang dirilis di bioskop. Piala Maya 2019 merupakan yang ketujuh dan digelar di Wyndham Casablanca Hotel, Jakarta Selatan, Sabtu, 19 Januari 2019.Film Cerita Panjang/Film Bioskop TerpilihAruna & Lidahnya - Palari FilmsKeluarga Cemara - Visinema Pictures - MenangLove For Sale - Visinema Pictures, Stay Connected Media, 13 EntertainmentSebelum Iblis Menjemput - Sky Media, Legacy PicturesSekala Niskala - Fourcolours Films, Treewater ProductionSultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta - Mooryati Soedibyo CinemaTeman Tapi Menikah - Falcon PicturesWiro Sableng: Kapak Maut Naga Geni 212 - Lifelike Pictures, Fox International ProductionsAruna & Lidahnya - EdwinLove For Sale - Andi Bachtiar YusufSebelum Iblis Menjemput - Timo Tjahjanto - MenangSekala Niskala - Kamila AndiniTeman Tapi Menikah - Rako PrijantoDilan 1990 - Iqbaal RamadhanKeluarga Cemara - Ringgo Agus RahmanLove For Sale - Gading Marten - MenangTeman Tapi Menikah - Adipati DolkenWiro Sableng: Kapak Maut Naga Geni 212 - Vino G. BastianAruna & Lidahnya - Dian SastrowardoyoKeluarga Cemara - Nirina ZubirMilly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga - Sissy PrescilliaSuzzana: Bernapas Dalam Kubur - Luna Maya - MenangBunda: Kisah Cinta 2 Kodi - Ali Eunoia, Bobby PrasetyoJelita Sejuba: Mencintai Kesatria Negara - Ray NayoanKeluarga Cemara - Yandy Laurens - MenangSi Doel The Movie - H. Rano KarnoSi Juki The Movie- Faza MeonkKoki-koki Cilik - Vera VaridiaKulari Ke Pantai - Gina S. Noer, Mira Lesmana, Riri Riza, Arie KritingLove For Sale - Andibachtiar Yusuf, M. Irfan Ramly - MenangSekala Niskala - Kamila AndiniYowis Ben - Bagus Bramanti, Gea RexyAruna & Lidahnya - Titien WattimenaKeluarga Cemara - Gina S. Noer, Yandy Laurens - MenangMilly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga - Ernest Prakasa, Meira AnastasiaTeman Tapi Menikah - Upi, Johanna WattimenaWiro Sableng: Kapak Maut Naga Geni 212 - Sheila Timothy, Tumpal Tampubolon, Seno Gumira AjidarmaKafir - Yunus PasolangSebelum Iblis Menjemput - Batara GoemparSultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta - Faozan RizalTeman Tapi Menikah - Hani PradigyaWiro Sableng: Kapak Maut Naga Geni 212 - Ipung Rachmat - MenangA Man Called Ahok - Denny SumargoAruna & Lidahnya - Nicholas SaputraGuru Ngaji - Ence BagusSultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta - Marthino Lio - MenangSuzzana: Bernapas Dalam Kubur - Verdi SolaimanAruna & Lidahnya - Hannah Al RashidKeluarga Cemara - Asri WelasSebelum Iblis Menjemput - Karina Suwandi - MenangSekala Niskala - Ayu LaksmiTerbang: Menembus Langit - Laura BasukiAruna & Lidahnya - Iqbal MarjonoLove For Sale - Adam Fauzan Sudrajat, Kamerad EdmonSultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta - Allan Sebastian, Edy WibowoSuzzana: Bernapas Dalam Kubur - Rico Marpaung, Tommy D. SetyantoWiro Sableng: Kapak Maut Naga Geni 212 - Adrianto Sinaga - MenangKeluarga Cemara - Ifa Fachir - MenangKulari Ke Pantai - Aksan SjumanRompis - Andi RiantoTeman Tapi Menikah - Andhika TriyadiWiro Sableng: Kapak Maut Naga Geni 212- Aria PrayogiA Man Called Ahok- Daniel ManantaAsal Kau Bahagia - Dewa Dayana - MenangBuffalo Boys - Yoshi SudarsoSebelum Iblis Menjemput - Samo RafaelWiro Sableng: Kapak Maut Naga Geni 212 - Fariz AlfaraziDilan 1990 - Vanessa Prescilla - MenangLove For Sale - Della DartyanRompis - Adinda AzaniSusah Sinyal - Aurora RiberoWiro Sableng: Kapak Maut Naga Geni 212 - Ruth MariniKeluarga Cemara - Hendra Adhi SusantoLove For Sale - Hendra Adhi SusantoSebelum Iblis Menjemput - Teguh RaharjoTeman Tapi Menikah - Aline Jusria - MenangWiro Sableng: Kapak Maut Naga Geni 212 - Teguh RaharjoHiroyuki Izhizaka, Arif Budi Santoso - Sebelum Iblis MenjemputTrisno, Hadrianus Eko, Yasuhiro Morinaga - Sekala NiskalaSatrio Budiono, Krisna Purna - Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, CintaKhikmawan Santosa, Madun, Anhar Moha, Suhadi - Suzzana: Bernapas Dalam KuburAria Prayogi, M. Ichsan Rachmaditta - Wiro Sableng: Kapak Maut Naga Geni 212 - MenangAdhisty Zara - Keluarga Cemara - MenangWiduri Puteri - Keluarga CemaraFarras Fatik - Koki-koki CilikMaisha Kanna - Kulari Ke PantaiThaly Titi Kasih - Sekala NiskalaHannah Al Rashid - Buffalo BoysDodit Mulyanto - Kulari Ke PantaiIsyana Sarasvati - Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & RanggaAminah Cendrakasih - Si Doel The Movie - MenangKen Ken - Wiro Sableng: Kapak Maut Naga Geni 212Afif Numbo, Wen Chek Yeo & Team - Buffalo BoysSebelum Iblis MenjemputX-Jo, Hery Kuntoro - Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, CintaSuzzanna: Bernapas Dalam KuburKeliek Wicaksono - Wiro Sableng: Kapak Maut Naga Geni 212 - MenangPreeyanan Suwannathada - Buffalo BoysRetno Ratih Damayanti - Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, CintaSuzzanna: Bernapas Dalam KuburMeutia Setijono Pudjowarsito - Teman Tapi MenikahAdrianto Sinaga, Nadia Adharina - Wiro Sableng: Kapak Maut Naga Geni 212 - MenangSutomo - 5 Cowok Jagoan: Rise of The ZombiesSutomo - D.O.A (Doyok Otoy Ali Oncom) - Cari JodohNovie Ariyanti - Sebelum Iblis MenjemputPeter Gorshenin, Tatiana Melkomova - Suzzanna: Bernapas Dalam Kubur - MenangJerry Octavianus - Wiro Sableng: Kapak Maut Naga Geni 212Caravan Studio - Buffalo BoysPuja Mulani - Danur 2: MaddahAlvin Hariz - Love For Sale - MenangApri Kusbiantoro - Sekala NiskalaSuzzanna Bernapas Dalam KuburAntara Kita - Monita Tahalea (Aruna & Lidahnya)Asal Kau Bahagia - Wizzy (Asal Kau Bahagia)Bulan di Kekang Malam - Rossa (Ayat-Ayat Cinta 2)Dulu Kita Masih Remaja - Ajeng KF (Dilan 1990)Harta Berharga - Bunga Citra Lestari (Keluarga Cemara) - MenangKulari Ke Pantai - RAN (Kulari Ke Pantai)Berdua Bersama - Jaz (Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga)Si Doel Anak Betawi - Armada (Si Doel The Movie)Harus Bahagia - Yura YunitaKonin Katanya - Kunto AjiLabirin - TulusLove Again - AfganSailor - GACSweet Talk - Sheryl Sheinafia dan Rizky Febian feat. Garwo - Muhammad Bagas SatrioGejog - Christian BanisraelJourney To The Darkness - Mohammad MozafariKisah Di Hari Minggu - Adi MarsonoSekar Jagad - Erina Adeline TandianTilik - Wahyu Agung Prasetyo - MenangTopo Pendem - Imam Syafi'iWasangka - Wisnu Dewa BrotoAsu (Prokontra) - Achmad Rezi FahlevieKala Rumpon - Brian RayankiSang Mentari - MorsedSepotong Surga Dari Banda - Ghalif Putra SadewaThe Unseen Words - Wahyu Utami - MenangEtanan - Riandhani Yudha PamungkasLakardowo Mencari Keadilan - Linda NursantiNyanyian Akar Rumput - Yuda Kurniawan - Menang