Kisah Harry Styles akan Diangkat ke Sitcom TV

New York: Harry Styles, musisi dan aktor Inggris ternama berusia 24, akan mengangkat kisah pribadinya ke televisi. Dia menjadi produser eksekutif untuk pertunjukan komedi situasi (sitcom) di kanal televisi CBS yang tayang September mendatang.



Seperti dilaporkan People, sitcom ini bernama Happy Together. Kisahnya mengikuti pasangan suami-istri usia 30-an yang pindah ke pinggiran kota dan hidup dengan tenang, sampai suatu ketika, bintang pop muda datang untuk tinggal bersama.

Pasangan suami-istri itu diperankan oleh Damon Wayans Jr dan Amber Stevens West. Lalu bintang pop muda diperankan oleh aktor Australia Felix Mallard.Potret kehidupan ini ternyata diambil dari pengalaman Harry pada masa awal menjadi musisi. Waktu itu, dia dan teman-teman One Direction menjadi "darah segar" musik pop yang pertama kali meroket lewat X-Factor. Harry tinggal selama 20 bulan di rumah kawan dan sekaligus mentornya, Ben Winston di London. Dia butuh tempat tinggal sementara untuk bekerja, sembari mencari tempat tinggal baru.Ben adalah sutradara dokumenter dan produser program televisi. Program yang pernah diproduksi antara lain Carpool Karaoke dan The Late Late Show. Dalam pertunjukan Happy Together, Ben terlibat sebagai produser eksekutif.Dalam wawancara dengan Rolling Stone, Ben pernah mengungkap kisah ini. Dalam kurun 20 bulan, Harry dan teman-temannya melesat dari kontestan di X-Factor menjadi bintang pop besar yang dikenal dunia."Selama itu, dia tinggal dengan kami dalam situasi pinggiran kota yang paling biasa. Tidak pernah ada yang tahu, sungguh. Bahkan ketika kami pergi untuk makan, rasanya seperti lingkungan keluarga yang manis. Tidak ada yang membayangkan bahwa itu benar-benar dia. Namun dia membuat rumah kami benar-benar seperti rumah. Ketika dia pindah, kami kecewa," ujar Ben.Sejak One Direction hiatus pada Januari 2016, Harry menapaki karier solo. Dia telah merilis tiga singel pada 2017, termasuk Sign of the Times yang paling populer. Debut albumnya baru saja dirilis pekan lalu.(ELG)