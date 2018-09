Ryan Gosling Siap Garap Film Kedua

Paris: Setelah debut penyutradaraan Lost River, Ryan Gosling dikabarkan sedang menyiapkan proyek film keduanya sebagai sutradara. Proyek disiapkan bersama sinematografer Benoit Debie.



Benoit adalah sinematografer asal Belgia kelahiran 1968, yang sebelumnya bekerja dengan Ryan dalam Lost River. Film-film lain yang mengemuka antara lain Irreversible, Enter the Void, dan Spring Breakers.

Menurut laporan The Playlist, Benoit mengungkap rencana ini dalam wawancara terbaru dengan majalah Cinema Teaser dari Prancis. Netflix sempat mendekati proyek ini, tetapi Benoit dan Ryan belum merasa cocok."Aku punya satu proyek baru dengan Ryan Gosling," kata Benoit."Pendanaan masih belum komplet dan Ryan bilang padaku bahwa Netflix menawarkan untuk memproduksi filmnya, asalkan dia mau syuting digital, dan tentu saja tidak merilisnya di bioskop atau terbatas saja. Aku bilang padanya, sayang sekali kalau seperti itu dan dia setuju," lanjutnya.Ryan mengawali karier di pertunjukan hiburan sebagai aktor. Film pertama Ryan sebagai aktor utama adalah The Believer (2001), ketika dia berusia 21 tahun. Film-filmnya yang belakangan ini populer adalah La La Land, Blade Runner 2049, serta First Man yang baru dirilis bulan depan.Debut sebagai sutradara adalah Lost River (2014), film neo-noir fantasi tentang seorang ibu yang terseret ke dunia bawah yang kelam, sementara anak remajanya menemukan jalan yang membawa dia menuju kota tersembunyi di bawah laut. Film ini tayang perdana di Festival Film Cannes, tetapi belum mendapat sambutan hangat dari para kritikus.(ELG)