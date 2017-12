Pulau Skellig Muncul Lagi di Star Wars, Organisasi Lingkungan Irlandia Protes

: Pulau Skellig Michael adalah aset sejarah dan wisata Irlandia, yang semakin populer setelah muncul di film Star Wars: The Force Awakens. Dengan kemunculan lagi pulau ini di The Last Jedi, organisasi lingkungan An Taisce khawatir sejarah pulau akan rusak.Seperti dilaporkan LA Times, pekan lalu An Taisce mengirim surat ke kementerian seni dan warisan budaya Irlandia. Mereka meminta Menteri Josepha Madigan untuk campur tangan dalam pelestarian peninggalan sejarah pulau.Menurut An Taisce, Star Wars mengancam sejarah Skellig. Mereka khawatir kenaikan jumlah turis ke sana akan berujung pada kerusakan reruntuhan kuil kuno dan pencabutan status Skellig sebagai situs warisan dunia.Dalam film Star Wars, Pulau Skellig dijadikan set lokasi untuk Pulau Ahch-to tempat Luke Skywalker (Mark Hamill) menyendiri dan bersemedi. Ahch-to adalah pulau di mana kuil Jedi pertama dibangun.Menurut LA Times, selama 2017, tercatat sudah ada 16.755 turis yang menyeberang ke Skellig. Jumlah ini jauh di bawah rekor 2016 yang mencapai 9,5 juta orang. Namun An Taisce menganggap jumlah itu sudah cukup menjadi alarm bahaya."Seperti virus, penggambaran dan pencitraan dari waralaba komersial Star Wars dengan segala pernik plastik telah mengkontaminasi dan menggantikan sejarah dan identitas Skellig," tulis pihak An Taisce, dikutip dari LA Times.Pihak kementerian menyatakan bahwa status Skellig sebagai satu dari 1.073 situs catatan UNESCO tidak terancam. Menteri Madigan masih sangat merasa senang bahwa semua perawatan yang tepat telah dilakukan tim produksi selama syuting di sana.Pihak pengelola wisata Irlandia menyebut mereka tidak hendak merusak pulau berbentuk piramida tersebut. Alex Connolly dari agensi pengembangan wisata resmi Failte menyatakan mereka sangat sadar akan eksistensj Skellig Michael dalam sejarah dan budaya Irlandia.Menurut Alex, pihaknya dapat mengontrol dengan mudah jumlah kunjungan turis ke Skellig."Jumlah pengunjung dibatasi dalam satu waktu dan mereka hanya dapat berkunjung jika air laut cukup tenang," ucap Alex.Star Wars: The Last Jedi diputar di bioskop sejak 13 Desember 2017 dan masih beredar hingga kini.