10 Film Terlaris 2017 Bersaing di IBOMA 2018

Jakarta: Sebanyak 10 film bioskop terlaris tahun edar 2017 akan bersaing dalam Indonesian Box Office Movie Awards 2018. Ini merupakan ajang penghargaan tahunan ketiga yang digelar SCTV.



Ada Pengabdi Setan, Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 2, Ayat-ayat Cinta 2, Danur: I Can See Ghosts, Jailangkung, Susah Sinyal, Surga yang Tak Dirindukan 2, Mata Batin, The Doll 2, serta Surat Cinta untuk Starla. Film-film ini mencapai angka penonton bioskop di atas satu juta orang.

Total ada 12 kategori penghargaan yang ditentukan oleh tujuh anggota juri. Lalu ada tiga kategori yang penerimanya sudah jelas sejak awal, yaitu Film Box Office Tahun Ini, Produser Tahun Ini (dengan film-film terlaris), dan Top 10 Film Box Office Indonesia 2017.12 kategori yang mencari pemenang atau nomine terbaik adalah Film Box Office, Pemeran Utama Pria, Pemeran Utama Wanita, Pemeran Pendukung Pria, Pemeran Pendukung Wanita, Sutradara, Penulis Skenario, Pendatang Baru, Poster Film, Trailer Film, Soundtrack Asli, serta Ensamble Talent.Semua kategori dan ketentuan disiapkan oleh SCTV. Tujuh sineas terlibat sebagai juri, yaitu Erwin Arnada, Sentot Sahid, Rako Prijanto, Lola Amaria, Ginatri S Noer, Prisia Nasution, dan Titi Rajo Bintang.Mereka berdiskusi dan menentukan pemenang lewat sistem tabulasi skor. Menurut Erwin, tabulasi data dikelola langsung oleh pihak SCTV.Para juri sepakat bahwa IBOMA menjadi festival yang punya aspek pembeda karena hanya menilai film-film laris. Ini bisa menjadi salah satu pendobrak citra bahwa film laris tal bisa bagus atau sebaliknya."IBOMA ini memberi energi baru karena memberi pemahaman bahwa film laris juga bisa berkualitas. Kami ingin menyelaraskan itu. Semoga ajang ini bisa berkelanjutan," kata Erwin dalam jumpa pers di Senayan City Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.Wakil direktur pemrograman SCTV David Suwarto berharap IBOMA dapat mendorong film domestik semakin dapat dinikmati oleh lebih banyak orang."Semoga banyak yang terinspirasi. Semoga semakin banyak produser yang membuat film yang bagus dan laris," kata David.Malam anugerah IBOMA 2018 akan berlangsung di Jakarta pada Jumat, 23 Maret 2018.(ELG)