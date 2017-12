Poster Film Ocean's 8 Dirilis

Jakarta: Poster film trilogi Ocean's 8 dirilis. Film ini merupakan kelanjutan dari karya trilogi Ocean's Eleven (2001), Ocean's Twelve (2004) dan Ocean's Thirteen (2007).



Sandra Bullock ikut bermain yang sejak awal berperan sebagai Debbie Ocean, saudari perempuan Danny Ocean (George Clonney) yang selama ini diasingkan. Turut hadir Cate Blancett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Rihannya, Mindy Kaling, Sarah Paulson serta rapper sekaligus komika Awkwafina.



James Corden akan hadir sebagai pemeran pembantu memberikan bumbu humor dalam cerita. Kim Kardashian pun didapuk menjadi cameo dalam film ini bersama dengan Kendall Jenner.



Ocean's 8 mengisahkan tentang Debbie Ocean bersama kawanan perempuan yang mencoba mendobrak kemampuan mereka di dunia kriminal, di mana mereka belum dibiarkan unggul dan menjalani apa yang mereka sukai. Peran masing-masing aktor di dalamnya pun disesuaikan dengan kepribadian masing-masing.



Film disutradarai oleh Gary Ross yang pernah menyukseskan film The Hunger Games melalui naskah yang ditulis olehnya dibantu Olivia Milch. George Clooney yang sempat bermain dalam film trilogi Ocean berbagi kursi produser dengan Steven Soderbergh untuk film ini.



Berada di bawah payung rumah produksi Warner Bros. film bergenre komedi aksi ini akan dirilis musim panas depan, 8 Juni 2018.



Poster Ocean's 8 mengusung slogan "Every con has its pros" yang bermakna, di mana ada kontra pun di situ terdapat keserasian.



(ASA)





The #Oceans8 thieves have assembled for the first official poster. ???? https://t.co/0zsAv8L4YU — Twitter Moments (@TwitterMoments) 14 Desember 2017