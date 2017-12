Yayan Ruhian Sebut The Last Jedi Lebih Gila dari Star Wars Sebelumnya

Jakarta: Yayan Ruhian pernah terlibat sebagai cameo dalam film Star Wars episode VII. Kali ini, usai menonton perdana episode VIII The Last Jedi, dia menyebut film ini jauh lebih 'gila' dari sebelumnya.



"Saya cuma teringat saat syuting di sana, kemudian saya melihat ini (episode VIII)," ujar Yayan saat usai premier The Last Jedi di Kelapa Gading Jakarta, Selasa 12 Desember 2017.

"Kita tahu episode ketujuh cukup sukses, dan ini (kedelapan) gila beberapa kali lipat dari yang ketujuh kayaknya, dan pastinya episode delapan ini akan lebih gokil," lanjut Yayan.Dalam seri The Force Awakens garapan JJ Abrams, Yayan berperan sebagai Tasu Leech, alien anggota kelompok kriminal Kanjiklub. Yayan pun sepertinya tak ketinggalan menyimak seluruh film Star Wars mulai dari episode A New Hope."The Last Jedi ini film yang paling menyentuh, paling wah banget dari episode sebelumnya, dari episode I-VII. Luar biasa. Bukan hanya sebuah drama, tetapi drama luar biasa kalau buat saya," tukas Yayan.Film ini ditulis dan diarahkan Rian Johnson. Kisahnya melanjutkan perjalanan Rey (Daisy Ridley) menemui Luke Skywalker (Mark Hamill) di planet terpencil.Star Wars: The Last Jedi dijadwalkan rilis di bioskop pada Rabu 13 Desember 2017.(DEV)