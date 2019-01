Ada "Thor" dalam Trailer Perdana Men In Black 4

California: Sony Pictures telah merilis trailer perdana untuk Men In Black: International. Film keempat dalam seri Men In Black ini menampilkan Chris Hemsworth sebagai salah satu agen rahasia berjas hitam, disertai sisipan referensi ke film Chris sebelumnya, Thor: Ragnarok.



MIB 4 adalah spin-off atas trilogi Men In Black dengan fokus kisah ke kantor agen rahasia cabang Inggris. Tokohnya bukan lagi Agen J dan Agen K yang diperankan Will Smith dan Tommy Lee Jones, melainkan agen lapangan H dan M yang diperankan Chris dan Tessa Thompson. Ini menjadi pertemuan kedua Chris dan Tessa dalam layar, menyusul Thor: Ragnarok.

Mereka bekerja di bawah pimpinan kepala cabang Inggris, yang diperankan Liam Neeson. Aktris dari film lama, Emma Thompson, terlibat kembali untuk memerankan Agen O dari kantor pusat AS.Kisah besarnya mengikuti petualangan para agen MIB dalam menghadapi tantangan baru yang lebih besar dari sebelumnya. Selama ini, MIB dikenal sebagai organisasi sangat rahasia yang selalu berhasil melindungi Bumi dari ancaman kejahatan semesta. Namun kini, ada penyusup dalam organisasi.Dalam trailer yang baru saja dirilis, penonton bisa menyimak interaksi dan aksi Liam, Chris, Tessa, serta Emma. Ada sejumlah alien lama dan baru. Lalu satu yang paing ikonik, kedua agen lapangan di Inggris juga masih memakai perangkat neuralizer yang mampu membuat orang-orang lupa.Dalam salah satu cuplikan, tampak Agen H (Chris) bertarung dengan alien monster berambut hijau. Dalam situasi terpojok, H mengambil sebuah palu kecil untuk dilemparkan ke si monster. Penonton film-film Marvel mungkin ingat kejadian serupa dalam trilogi Thor, ketika dewa petir Thor (Chris) melemparkan palu besarnya kepada musuh.Men In Black: International digarap sutradara F Gary Gray dengan naskah tulisan Art Marcum dan Matt Holloway. Film ini dijadwalkan rilis di bioskop pada Juni 2019(ELG)