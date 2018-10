Guillermo del Toro Garap Film Pinokio untuk Netflix

California: Setelah The Shape of Water yang tahun lalu meraih empat Piala Oscar, sutradara kenamaan Guillermo del Toro akan mengerjakan proyek terbaru tentang karakter Pinokio. Ini akan menjadi film animasi stop-motion musikal yang dikerjakan untuk Netflix.



Menurut keterangan resmi dari Netflix, proyek berjudul Pinocchio dan akan digarap del Toro sebagai sutradara, penulis, dan sekaligus produser. Sebelumnya, del Toro bersama DreamWorks telah mengerjakan proyek debut untuk Netflix, yaitu serial Trollhunters (2016-2018).

Pinocchio, yang mana adalah proyek idaman del Toro, akan mengambil latar cerita Italia era 1930-an. Seperti kita ketahui, Pinokio adalah tokoh dongeng boneka kayu hidup yang suka berbohong ciptaan Kakek Geppeto.Naskahnya ditulis del Toro bersama Patrick McHale (Over The Garden Wall). Kursi sutradara dibagi dengan Mark Gustafson (Fantastic Mr. Fox). Produksi dilakukan oleh del Toro, The Jim Henson Company, serta studio animasi ShadowMachine. Boneka untuk syuting dibuat oleh Mackinnon dan Saunders."Tidak ada bentuk seni yang pengaruhnya terhadap hidup dan karyaku sebesar animasi dan tidak ada satupun karakter dalam sejarah yang punya relasi mendalam denganku selain Pinokio," kata del Toro."Dalam kisah kami, Pinokio adalah jiwa polos dengan ayah tak perhatian yang hilang dalam dunia yang tidak dia pahami. Dia menjalani sebuah perjalanan luar biasa yang membawa pemahaman mendalam atas ayah dan dunia nyata," lanjutnya.Rencananya, proyek Pinocchio akan masuk tahap produksi mulai musim gugur ini atau dalam kurun waktu September hingga Desember 2018.Selain Trollhunters dan Pinochhio, proyek del Toro lainnya bersama Netflix adalah serial 3 Below (2018) dan Wizards (2019). Dua serial animasi ini adalah kelanjutan dari Trollhunters dan dikemas sebagai trilogi ales of Arcadia. Selain itu, ada juga proyek serial Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight.(ELG)